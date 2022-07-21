Бренд Mango возобновляет работу в России

Турецкая Fiba Retail, которая развивала в России британский бренд одежды Marks & Spencer (M&S), может стать одним из новых франчайзи испанского ритейлера Mango. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам потенциальной сделки. По их словам, точки Mango она планирует открывать на месте магазинов M&S, число точек пока обсуждается. Первая из них может появиться в торгово-развлекательном комплексе «Гагаринский» на Ленинском проспекте в Москве. Получить комментарии представителей «Гагаринского» вчера не удалось. В Fiba Retail и Mango на запросы «Ведомостей» не ответили.