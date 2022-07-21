Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке.
Скидка 35% до 25 июля

Бренд Mango возобновляет работу в России

Турецкая Fiba Holding планирует открыть ее магазины на месте Marks & Spencer
Анна Киселева Дарья Молоткова Мария Глухова
Бренд Mango давно представлен на российском рынке, у компании выгодные условия партнерства / Максим Стулов / Ведомости

Турецкая Fiba Retail, которая развивала в России британский бренд одежды Marks & Spencer (M&S), может стать одним из новых франчайзи испанского ритейлера Mango. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам потенциальной сделки. По их словам, точки Mango она планирует открывать на месте магазинов M&S, число точек пока обсуждается. Первая из них может появиться в торгово-развлекательном комплексе «Гагаринский» на Ленинском проспекте в Москве. Получить комментарии представителей «Гагаринского» вчера не удалось. В Fiba Retail и Mango на запросы «Ведомостей» не ответили.

Под управлением Fiba Retail находилось 48 российских магазинов M&S, из них 33 в Москве и пять в Санкт-Петербурге. После начала СВО британский бренд принял решение уйти из России.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных