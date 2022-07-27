Минфин не согласовал выделение 10 млрд рублей субсидий аэропортам

Минфин не согласовал предложенный Минтрансом и Росавиацией проект по выделению 10 млрд руб. субсидий аэропортам. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одном из крупных аэропортов и подтвердил источник, близкий к Минтрансу. «Межведомственная работа по проекту продолжается», – отметил собеседник, близкий к Минтрансу. Это подтверждает и собеседник из крупного аэропорта. Причины такого решения ведомства источники «Ведомостей» назвать не смогли. Минфин изучил отчетности аэропортов и мог прийти к выводу, что пока у них «все не так уж и плохо», и поставил этот проект на паузу, рассуждает источник «Ведомостей», знакомый с продвижением данной инициативы.