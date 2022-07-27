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Минфин не согласовал выделение 10 млрд рублей субсидий аэропортам

Они и так неплохо живут, в том числе за счет субсидий авиаперевозчикам
Арина Литова
Вопрос о выделении бюджетных средств напрямую аэропортам обсуждается уже не первый месяц / Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин не согласовал предложенный Минтрансом и Росавиацией проект по выделению 10 млрд руб. субсидий аэропортам. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одном из крупных аэропортов и подтвердил источник, близкий к Минтрансу. «Межведомственная работа по проекту продолжается», – отметил собеседник, близкий к Минтрансу. Это подтверждает и собеседник из крупного аэропорта. Причины такого решения ведомства источники «Ведомостей» назвать не смогли. Минфин изучил отчетности аэропортов и мог прийти к выводу, что пока у них «все не так уж и плохо», и поставил этот проект на паузу, рассуждает источник «Ведомостей», знакомый с продвижением данной инициативы.

Проект по поддержке аэропортов в условиях санкций разрабатывался Минтрансом совместно с Росавиацией и профильными ассоциациями по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Предложение предусматривало выделение бюджетных средств на частичное возмещение аэропортам расходов по основной производственной деятельности и процентов по инвестиционным кредитам, писали «Ведомости» 17 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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