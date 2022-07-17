Минтранс и Росавиация готовят меры поддержки аэропортов на 10 млрд рублей

Минтранс и Росавиация готовят меры поддержки аэропортов на 10 млрд рублейИм могут возместить расходы по основной деятельности и помочь с кредитами
Минтранс и Росавиация совместно с профильными ассоциациями готовят по поручению премьера Михаила Мишустина проект постановления по поддержке аэропортов в условиях санкций западных стран. Это следует из письма Росавиации, направленного в ассоциацию «Аэропорт» 7 июня.
Проект предусматривает выделение бюджетных средств на «частичное возмещение расходов по основной производственной деятельности и процентов по инвестиционным кредитам в условиях внешнего санкционного воздействия, понесенных аэропортами в период с апреля по октябрь 2022 г.».
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