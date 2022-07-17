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Минтранс и Росавиация готовят меры поддержки аэропортов на 10 млрд рублей

Им могут возместить расходы по основной деятельности и помочь с кредитами
Арина Литова
В отличие от закрытых на время СВО аэропортов юга России действующие воздушные гавани пока не получили от государства ни рубля / Максим Стулов / Ведомости

Минтранс и Росавиация совместно с профильными ассоциациями готовят по поручению премьера Михаила Мишустина проект постановления по поддержке аэропортов в условиях санкций западных стран. Это следует из письма Росавиации, направленного в ассоциацию «Аэропорт» 7 июня.

Проект предусматривает выделение бюджетных средств на «частичное возмещение расходов по основной производственной деятельности и процентов по инвестиционным кредитам в условиях внешнего санкционного воздействия, понесенных аэропортами в период с апреля по октябрь 2022 г.».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных