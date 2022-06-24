Российские авиакомпании получили рекордный убыток за I квартал 2022 года

Российские авиакомпании получили рекордный убыток за I квартал 2022 годаГоссубсидии смогут перекрыть потери, но лишь частично
Российские авиакомпании по итогам I квартала получили рекордный за восемь лет убыток от операционной деятельности в 61,1 млрд руб. Об этом сообщается в презентации Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании РФ), обнародованной 24 июня.
Убыток пассажирских авиакомпаний составил 52,5 млрд руб., грузовых – 8,6 млрд руб. «Такой результат является наихудшим за последние восемь лет», – подчеркивается в презентации. Согласно статистике ассоциации, совокупный убыток авиаперевозчиков в январе–марте 2021 г. составил 33,3 млрд руб., что почти на 55% меньше по сравнению с текущим годом.
«Ведомости» направили запросы в Минтранс и крупнейшим российским авиакомпаниям.
При этом российская авиация за 5 месяцев, согласно отчету АЭВТ, смогла нарастить пассажирооборот и загрузку рейсов. Пассажирооборот увеличился на 8,8% к аналогичному периоду прошлого года и составил 73 млн пассажирокилометров (п-км). Процент занятости кресел — на символические 1,4 п.п к такому же периоду 2021 г., до 79,5%.
Пассажиропоток за январь-май 2022 г., по данным АЭВТ, составил 31,6 млн человек, что на 4,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. (близкие данные ранее приводил «Ведомостям» Минтранс). При этом порядка 75% перевозок или 23,8 млн пассажиров, по данным Минтранса, пришлось на крупнейшие российские авиакомпании – группу «Аэрофлот» (включает АК «Аэрофлот», «Россия», «Победа»), S7, «Уральские Авиалинии» и «UTair».
В первые два месяца текущего года количество перевезенных пассажиров увеличилось на 38% по сравнению с 2021 г., до 14,6 млн человек. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине пассажиропоток резко снизился: в марте и апреле он составил по 5,2 млн в месяц, следует из данных АЭВТ. Всего за март–май 2022 г. количество перевезенных пассажиров составило 17 млн человек, снизившись на 15% к аналогичному периоду 2021 г. При этом падение авиатрафика на международных линиях за эти месяцы составило 25,8%, за границу было перевезено 2,3 млн человек. Внутри страны количество перевезенных пассажиров за март–май 2022 г. снизилось на 23,8% и составило 14,8 млн.
Цель по пассажиропотоку для российских авиакомпаний на 2021 г. составляет «не менее 100 млн человек», говорил 31 марта президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиаотрасли. Глава Минтранса Виталий Савельев уточнял, что около 90 млн будет перевезено внутри РФ и 10 млн – на международных линиях.
После начала СВО Великобритания, США, Канада и страны ЕС ввели санкции, которые, в том числе коснулись российской авиаотрасли. Ряд стран закрыли небо для национальных авиаперевозчиков, а Россия ввела зеркальные меры. По словам Савельева, сейчас российские авиакомпании летают всего в 11 стран мира. Российским перевозчикам запретили приобретать самолеты иностранного производства и запчасти к ним, а также осуществлять техобслуживание и страхование воздушных судов (ВС). Кроме того, зарубежные лизингодатели потребовали вернуть самолеты, взятые в аренду, до 28 марта. Но по решению российских властей большая часть ВС осталась внутри страны и совершает перевозки по внутренним авиалиниям из-за угрозы ареста самолетов за рубежом.
В российском реестре воздушных судов, по данным Минтранса на 24 июня, зарегистрировано 1207 из 1274 эксплуатируемых самолетов.
Для поддержки авиакомпаний в условиях санкций им выделят 110 млрд руб. субсидий, которые можно будет направить на операционную деятельность, сообщал в апреле текущего года первый вице–премьер Андрей Белоусов в Совете Федерации. 22 апреля соответствующее поручение утвердил Владимир Путин. Субсидировать государство намерено внутренние авиаперевозки с апреля по октябрь. 23 июня представитель Минтранса уточнял «Ведомостям», что первые субсидии авиакомпании получат уже в июле. При этом, по данным газеты «Коммерсантъ», они не достанутся компаниям, уже получившим в 2022 г. субсидии Минпромторга на лизинг самолетов Sukhoi Superjet 100.
Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров связывает рекордные убытки с тем, что традиционно неприбыльные для авиакомпаний январь и февраль из-за санкций не были «перекрыты» доходами в весенний месяц, когда спрос на авиаперелеты обычно растет. При этом эксперт НИУ ВШЭ Федор Борисов уверен, что пока авиакомпании «не стоят на грани банкротства, в том числе из–за «беспрецедентного» объема субсидий от государства. Гусаров возражает, что помощь от государства способна перекрыть лишь часть убытков перевозчиков и ее не хватит на «нормальную операционную деятельность». Кроме того, он указывает на то, что прибыльность перевозок на внутренних линиях всегда была существенно ниже, чем на международных. Поэтому потеря международного трафика, по мнению эксперта, не заменит даже оживление перелетов по России.
В свою очередь Борисов добавляет, что в текущей ситуации главной задачей для авиаотрасли «остается поддержание парка в состоянии летной годности» и сохранение безопасности полетов. В таких условиях, по мнению эксперта, «финансовые проблемы очень существенны, но не первые в списке».