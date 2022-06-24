Российские авиакомпании получили рекордный убыток за I квартал 2022 года

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров связывает рекордные убытки с тем, что традиционно неприбыльные для авиакомпаний январь и февраль из-за санкций не были «перекрыты» доходами в весенний месяц, когда спрос на авиаперелеты обычно растет. При этом эксперт НИУ ВШЭ Федор Борисов уверен, что пока авиакомпании «не стоят на грани банкротства, в том числе из–за «беспрецедентного» объема субсидий от государства. Гусаров возражает, что помощь от государства способна перекрыть лишь часть убытков перевозчиков и ее не хватит на «нормальную операционную деятельность». Кроме того, он указывает на то, что прибыльность перевозок на внутренних линиях всегда была существенно ниже, чем на международных. Поэтому потеря международного трафика, по мнению эксперта, не заменит даже оживление перелетов по России.