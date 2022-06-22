Пассажиропоток авиакомпаний в России в мае 2022 года снизился на четверть

Пассажиропоток авиакомпаний в России в мае 2022 года снизился на четвертьНо обещанные перевозчикам субсидии поправят положение вещей, считают эксперты
Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в мае 2022 г. снизились примерно на 26% по сравнению с маем 2021 г. до 6,5 млн человек, рассказал «Ведомостям» источник в Минтрансе. Аналогичные данные также приводил отраслевой Telegram-канал «Авиаторщина». По данным Росавиации, в мае 2021 г. было перевезено 8,78 млн пассажиров.
Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе – мае этого года составил 31,5 млн человек, что на 4,5% ниже, чем за тот же период прошлого года, добавил собеседник «Ведомостей». В январе – апреле 2022 г. российские авиакомпании перевезли более 19,8 млн пассажиров, что ниже объема перевозок на внутрироссийских маршрутах в 2021 г. на 5%, сообщала Росавиация. «Ведомости» направили запросы в Минтранс, Росавиацию, а также крупнейшим российским авиакомпаниям.