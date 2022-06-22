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Пассажиропоток авиакомпаний в России в мае 2022 года снизился на четверть

Но обещанные перевозчикам субсидии поправят положение вещей, считают эксперты
Арина Литова Денис Ильюшенков
Ситуация с перевозками пассажиров выровняется в июне, а в июле станет еще лучше из-за субсидий / Андрей Гордеев / Ведомости

Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в мае 2022 г. снизились примерно на 26% по сравнению с маем 2021 г. до 6,5 млн человек, рассказал «Ведомостям» источник в Минтрансе. Аналогичные данные также приводил отраслевой Telegram-канал «Авиаторщина». По данным Росавиации, в мае 2021 г. было перевезено 8,78 млн пассажиров.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе – мае этого года составил 31,5 млн человек, что на 4,5% ниже, чем за тот же период прошлого года, добавил собеседник «Ведомостей». В январе – апреле 2022 г. российские авиакомпании перевезли более 19,8 млн пассажиров, что ниже объема перевозок на внутрироссийских маршрутах в 2021 г. на 5%, сообщала Росавиация. «Ведомости» направили запросы в Минтранс, Росавиацию, а также крупнейшим российским авиакомпаниям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных