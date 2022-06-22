Пассажиропоток авиакомпаний в России в мае 2022 года снизился на четверть

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе – мае этого года составил 31,5 млн человек, что на 4,5% ниже, чем за тот же период прошлого года, добавил собеседник «Ведомостей». В январе – апреле 2022 г. российские авиакомпании перевезли более 19,8 млн пассажиров, что ниже объема перевозок на внутрироссийских маршрутах в 2021 г. на 5%, сообщала Росавиация. «Ведомости» направили запросы в Минтранс, Росавиацию, а также крупнейшим российским авиакомпаниям.