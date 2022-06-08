S7 решил заморозить проект лоукостера Citrus

«Решение о паузе для Citrus — правильное. Неизвестно, как будет развиваться ситуация на рынке», — пояснил Гусаров. По словам эксперта, ставку на отечественные самолеты пока делать не стоит — сейчас их мало, а поставляться в нужном количестве они будут только через два года.