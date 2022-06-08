S7 решил заморозить проект лоукостера Citrus

S7 решил заморозить проект лоукостера CitrusВ текущих условиях ему оказалось не на чем летать
S7 Group решила заморозить проект лоукостера Citrus, его судьба будет решена до конца 2022 г., сообщила пресс-служба компании.
«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 г. поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года», — рассказали в S7.
В пресс-службе отметили, что сотрудники Citrus продолжат работать в холдинге и будут участвовать в совместных проектах S7 Airlines и перевозчика «Глобус», на базе которого планировалось создать лоукостер. В сертификат «Глобуса» включили 3 самолета Airbus A319. В компании рассказали, что S7 и «Глобус» этим летом будут выполнять совместные рейсы в рамках код-шерингового соглашения.
Группа S7 объявила о создании лоукостера Citrus летом прошлого года. В декабре 2021 г. Citrus выбрал первые аэропорты базирования — Казань и Омск. Ни в одном, ни в другом городе не было крупного базового авиаперевозчика. По задумке S7, новый бюджетный перевозчик должен был выполнять рейсы между регионами, в облет Москвы.
В феврале Citrus получил сертификат эксплуатанта на базе юридического лица «Глобус» для запуска коммерческих перевозок. Продажа билетов должна была стартовать весной 2022 г., но сайт лоукостера так и не заработал в полной мере. Начать полеты планировалось летом 2022 г.
В этом году S7 планировала перевезти 1 млн человек, а к 2024 г. нарастить пассажиропоток до 7,8 млн. Парк самолетов лоукостера должен был состоять из самолетов Airbus A320neo в монокомпоновке. В первый год существования Citrus намеревался получить восемь таких воздушных судов, к 2024 г. – 24 машины.
По мнению главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, лоукостер Citrus был перспективным проектом и остается им сейчас. Но для запуска необходим комплекс условий, без самолетов компания не может начать работу, даже несмотря на наличие большого спроса, отмечает эксперт.
Российские эксплуатанты остались без новых самолетов из-за санкций Запада, введенных после начала СВО на Украине. Кроме того, авиакомпании столкнулись с фактически полным прекращением сотрудничества с зарубежными лизингодателями и с запретом на поставку комплектующих, необходимых для производства и ремонта самолетов.
«Решение о паузе для Citrus — правильное. Неизвестно, как будет развиваться ситуация на рынке», — пояснил Гусаров. По словам эксперта, ставку на отечественные самолеты пока делать не стоит — сейчас их мало, а поставляться в нужном количестве они будут только через два года.