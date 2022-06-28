Правительство утвердило программу развития авиаотрасли на 770 млрд рублей

На реализацию новой программы, по словам Мишустина, переданным пресс-службой правительства, будет выделено более 770 млрд руб. Из них свыше 150 млрд руб. направят на обеспечение авиаперевозок до конца 2022 г. В общую сумму также включено субсидирование авиакомпаний в размере 100 млрд руб., утвержденное президентом Владимиром Путиным в апреле («Ведомости» писали об этом 31 марта).