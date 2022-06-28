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Правительство утвердило программу развития авиаотрасли на 770 млрд рублей

Заложенных в ней средств может оказаться недостаточно из-за растущих убытков авиакомпаний
Арина Литова
Свыше 150 млрд руб. направят на обеспечение авиаперевозок до конца 2022 г. / Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 г., сообщил 27 июня премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Предыдущая программа развития авиастроительной отрасли была утверждена в 2012 г. и рассчитана до 2025 г.

На реализацию новой программы, по словам Мишустина, переданным пресс-службой правительства, будет выделено более 770 млрд руб. Из них свыше 150 млрд руб. направят на обеспечение авиаперевозок до конца 2022 г. В общую сумму также включено субсидирование авиакомпаний в размере 100 млрд руб., утвержденное президентом Владимиром Путиным в апреле («Ведомости» писали об этом 31 марта).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных