Правительство утвердило программу развития авиаотрасли на 770 млрд рублей

Правительство утвердило программу развития авиаотрасли на 770 млрд рублейЗаложенных в ней средств может оказаться недостаточно из-за растущих убытков авиакомпаний
Правительство утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 г., сообщил 27 июня премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Предыдущая программа развития авиастроительной отрасли была утверждена в 2012 г. и рассчитана до 2025 г.
На реализацию новой программы, по словам Мишустина, переданным пресс-службой правительства, будет выделено более 770 млрд руб. Из них свыше 150 млрд руб. направят на обеспечение авиаперевозок до конца 2022 г. В общую сумму также включено субсидирование авиакомпаний в размере 100 млрд руб., утвержденное президентом Владимиром Путиным в апреле («Ведомости» писали об этом 31 марта).
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