Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Вице-премьер Денис Мантуров предложил новые меры поддержки металлургов

Налоговые льготы будут более эффективны, чем меры долгосрочного стимулирования спроса на металл, считают эксперты
Николай Николаев
Мантуров также предложил Минфину совместно с Минпромторгом и Росрезервом проработать вопрос закупки продукции металлургических компаний в госрезерв «для поддержания спроса и с возможностью дальнейшего использования запасов для интервенций на внутреннем рынке» / Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство предлагает поддержать металлургический сектор за счет снижения фискальной нагрузки, а также возможности закупок металлопродукции в госрезерв для поддержания спроса на внутреннем рынке. Об этом 1 августа заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания по развитию металлургии у президента России Владимира Путина.

По мнению Мантурова, для предприятий черной металлургии, наиболее пострадавших от антироссийских санкций, необходимо скорректировать акциз на жидкую сталь, а также пересмотреть налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду и коксующийся уголь. Вице-премьер напомнил, что эти надбавки были введены в 2021 г. «на волне сверхдоходов» металлургов. Эти меры (введение экспортных пошлин, акциза на жидкую сталь, увеличение НДПИ) были установлены после заявления первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что металлурги «нахлобучили» бюджет на 100 млрд руб., не доплатив их со сверхдоходов из-за благоприятной конъюнктуры.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных