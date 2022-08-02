Вице-премьер Денис Мантуров предложил новые меры поддержки металлургов

Вице-премьер Денис Мантуров предложил новые меры поддержки металлурговНалоговые льготы будут более эффективны, чем меры долгосрочного стимулирования спроса на металл, считают эксперты
Правительство предлагает поддержать металлургический сектор за счет снижения фискальной нагрузки, а также возможности закупок металлопродукции в госрезерв для поддержания спроса на внутреннем рынке. Об этом 1 августа заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания по развитию металлургии у президента России Владимира Путина.
По мнению Мантурова, для предприятий черной металлургии, наиболее пострадавших от антироссийских санкций, необходимо скорректировать акциз на жидкую сталь, а также пересмотреть налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду и коксующийся уголь. Вице-премьер напомнил, что эти надбавки были введены в 2021 г. «на волне сверхдоходов» металлургов. Эти меры (введение экспортных пошлин, акциза на жидкую сталь, увеличение НДПИ) были установлены после заявления первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что металлурги «нахлобучили» бюджет на 100 млрд руб., не доплатив их со сверхдоходов из-за благоприятной конъюнктуры.