Вице-премьер Денис Мантуров предложил новые меры поддержки металлургов

По мнению Мантурова, для предприятий черной металлургии, наиболее пострадавших от антироссийских санкций, необходимо скорректировать акциз на жидкую сталь, а также пересмотреть налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду и коксующийся уголь. Вице-премьер напомнил, что эти надбавки были введены в 2021 г. «на волне сверхдоходов» металлургов. Эти меры (введение экспортных пошлин, акциза на жидкую сталь, увеличение НДПИ) были установлены после заявления первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что металлурги «нахлобучили» бюджет на 100 млрд руб., не доплатив их со сверхдоходов из-за благоприятной конъюнктуры.