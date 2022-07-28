«Норникель» увеличил производство никеля в первом полугодии на 26%Компании помогла низкая база прошлого года
ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина по итогам первого полугодия нарастил производство никеля на 26% до 99 951 т, следует из сообщения компании. Выпуск меди вырос на 18% в годовом выражении, до 203 930 т. Производство металлов платиновой группы в январе-июле также увеличилось: палладия – на 8% до 1,4 млн унций, платины – на 1% до 321 000 унций.
Рост производства за первые шесть месяцев 2022 г. связан с более низкой базой аналогичного периода 2021 г., когда из-за аварий были временно временно приостановлены рудники «Октябрьский» и «Таймырский», а также Норильская обогатительная фабрика, поясняет компания.
В конце февраля 2021 г. была приостановлена работа на руднике «Октябрьский» и «Таймырский» из-за частичного подтопления грунтовыми водами. 22 февраля из-за обрушения галереи в одном из цехов Норильской обогатительной фабрики была приостановлена работа технологической цепочки по переработке вкрапленной руды мощностью около 5,2 млн т руды в год. Из-за аварий на рудниках «Норникель» снизил прогноз производства никеля в 2021 г. на 35 000 т, меди – на 65 000 т, металлов платиновой группы – на 22 т.
По итогам II квартала 2022 г. производство никеля снизилось на 6% по сравнению с I кварталом, до 48 472 т, из-за планового ремонта основного технологического оборудования на Norilsk Nikel Harjavalta (финское предприятие «Норникеля»), которое полностью возобновило работу в июне, говорится в сообщении. Выпуск меди в квартальном выражении увеличился на 23% до 112 531 т, при этом весь металл был произведен из собственного сырья. Производство палладия осталось практически на уровне I квартала и составило 709 000 унций, а производство платины снизилось на 3% до 158 000 унций из-за более высокой базы в I квартале, когда вырабатывалось незавершенное производство (НЗП) высокой степени готовности.
«Норникель» также подтверждает собственный прогноз производства металлов из российского сырья на 2022 г. «с учетом реализуемых мер по минимизации негативного влияния от геополитической ситуации». Так, к концу года планируется произвести 205 000 – 215 000 т никеля, 365 000 – 385 000 т меди, 2,4-2,7 млн унций палладия, 604 000 – 667 000 унций платины, следует из прогноза.
По словам старшего вице-президента – производственного директора компании Сергея Степанова, ключевыми рисками для выполнения производственной программы остаются проблемы с поставкой техники и запасных частей.
Правительство Великобритании в конце июня включило основного акционера «Норникеля» Владимира Потанина в санкционный список. Тогда в сообщении британского парламента отмечалось, что Потанин является вторым богатейшим человеком России и ключевым сторонником Кремля, который поддерживает режим Путина. При этом непосредственно «Норникеля» санкции не коснулись.
В начале июля «Норникель» и UC Rusal вернулись к идее слияния компаний. Как говорил тогда Потанин в интервью телеканалу РБК, слияние такого рода позволило бы диверсифицировать акционерную базу и повысить стабильность при введении санкций. Дополнительным фактором также является общая «зеленая» повестка и соблюдение принципов устойчивого развития (ESG). При этом президент «Норникеля» отмечал, что не видит производственной синергии между двумя компаниями, но их слияние позволит создать «национального чемпиона». Кроме того, объединенной компании будет проще получать господдержку для проектов в России.
Аналитик «Финама» Алексей Калачев называет прогноз «Норникеля» по производству металлов достаточно реалистичным и вполне достижимым. «В нем заложен рост по отношению к сложному для компании 2021 г. По сути речь идет о восстановлении объемов производства после потерь, вызванных авариями и подтоплениями в I квартале прошлого года. Однако прогнозируемый уровень 2022 г. все еще остается ниже, чем в 2019-2020 гг.», – уточняет он.
Исходя из операционных результатов «Норникеля» за первое полугодие, цели по производству на 2022 г. вполне достижимы, если полностью исключить форс-мажорные, макроэкономические, геополитические и технологические факторы, полагает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. По его словам, запасы базовых металлов и платиноидов на мировом рынке сейчас находятся на низком уровне. «Существенного дополнительно предложения меди, никеля и палладия на горизонте 6-12 месяцев не ожидается», – полагает аналитик.
Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов также считает, что при всех сложностях «Норникель» вполне сможет сохранить производство в рамках ранее спрогнозированных им диапазонов. «Выпуск чистого никеля будет поддерживаться спросом со стороны западных компаний для выпуска нержавеющей стали и никелевых сплавов для двигателестроения, химического и нефтегазового машиностроения, никельсодержащих соединений для литий-ионных аккумуляторов. Схожая ситуация будет обстоять и с медью, которая сейчас в дефиците на мировом рынке из-за проблем с поставками сырья», – поясняет он.