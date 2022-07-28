«Норникель» увеличил производство никеля в первом полугодии на 26%

По итогам II квартала 2022 г. производство никеля снизилось на 6% по сравнению с I кварталом, до 48 472 т, из-за планового ремонта основного технологического оборудования на Norilsk Nikel Harjavalta (финское предприятие «Норникеля»), которое полностью возобновило работу в июне, говорится в сообщении. Выпуск меди в квартальном выражении увеличился на 23% до 112 531 т, при этом весь металл был произведен из собственного сырья. Производство палладия осталось практически на уровне I квартала и составило 709 000 унций, а производство платины снизилось на 3% до 158 000 унций из-за более высокой базы в I квартале, когда вырабатывалось незавершенное производство (НЗП) высокой степени готовности.