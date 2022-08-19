«Энел Россия» хочет отсудить у Siemens Gamesa почти 23 млрд рублей

Механизм защиты, заложенный в ст. 248.2, по словам Федюкина, был принят и внесен в АПК всего несколько лет назад, пока его применение является в судебной практике «в буквальном смысле единичным». «Контрагент (в нашем случае структура Siemens Gamesa) все равно может инициировать спор в международном арбитраже и даже одержать победу, но если российским судом будет наложен соответствующий запрет, то решение международного арбитража не будет подлежать исполнению», – пояснил суть юридического механизма Федюкин. Оставить за собой отгруженное импортное оборудование, по мнению юриста, «Энел Россия» будет сложнее. «Самым важным вопросом будет являться обоснованность расторжение договора поставщиком оборудования, поскольку даже обеспечительные меры могут лишь выиграть время, но не позволят решить вопрос права собственности. Тут все будет зависеть от того, каким образом составлен контракт», – пояснил он.