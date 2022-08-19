«Энел Россия» хочет отсудить у Siemens Gamesa почти 23 млрд рублей

«Энел Россия» хочет отсудить у Siemens Gamesa почти 23 млрд рублейКомпания несет убытки из-за отказа партнера поставлять оборудование для Кольской ВЭС
«Энел Россия» взыскивает с «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» (российская «дочка» Siemens Gamesa) 22,9 млрд руб., сообщается в иске, с которым ознакомились «Ведомости». Он подан 16 августа в Арбитражный суд Мурманской области дочерней структурой энергокомпании ООО «Энел Рус Винд Кола».
Суть претензий сводится к тому, что Siemens Gamesa неправомерно отказалась поставлять оборудование для строительства ветропарка «Кольской ВЭС» мощностью 201 МВт. «Дочка» «Энел Россия» требует признать недействительным односторонний отказ «Сименс Гамеса» от исполнения договора поставки оборудования и запретить ответчику инициировать разбирательства в Международном арбитражном суде при торговой Международной палате в Вене (Австрия).
Кроме того, в качестве обеспечительных мер по иску заявлено ходатайство о блокировке действий с имуществом. «Энел Рус Винд Кола» просит суд запретить «Сименс Гамеса» совершать действия «по распоряжению, обременению, вывозу спорного имущества» на территории стройплощадки «Кольской ВЭС».
Рассмотрение иска, включая решения об обеспечительных мерах по нему, приостановлено до 19 сентября по техническим причинам (истцом в суд не предоставлено подтверждение уплаты в полном объеме госпошлины, неверно указаны реквизиты, в один иск объединены два разных вида требований), следует из материалов дела.
Представитель «Энел Россия» от подробных разъяснений отказался, ограничившись тем, что поданный иск «касается восстановления нарушенных прав «Энел Рус Винд Кола». В Siemens Gamesa на момент публикации на запрос не ответили.
Siemens Gamesa выступала партнером «Энел Россия», поставляя оборудование для ветряков. При ее участии была построена «Азовская ВЭС» мощностью 90 МВт в Ростовской области, но после начала спецоперации на Украине компания приостановила работу в России. В результате «Энел Россия» вынуждена была отказаться от проекта по созданию ВЭС в Ставропольском крае. В конце июня губернатор Мурманской области Андрей Чибис говорил, что Кольская ВЭС, являющаяся самой большой за полярным кругом, находится «в высокой степени готовности». Он уточнял, что уже установлены 48 из 57 ветроэнергетических установок, а основное оборудование доставлено на стройплощадку.
Один из крупнейших в мире производителей оборудования для ветряков Siemens Gamesa входит в Siemens Energy. 9 августа компания в финотчетности за III квартал (апрель – июнь) отмечала, что Gamesa стала основным подразделением, генерирующим убытки. Выручка Siemens Energy за III квартал снизилась на 4,7% до 7,3 млрд евро, чистый убыток компании вырос на 73,5% и составил 533 млн евро относительно аналогичного периода прошлого года. Общее падение выручки могло быть и больше, следует из отчетности, если бы значительное снижение финпоказателей Siemens Gamesa не было компенсировано ростом в другом подразделении – Siemens Gas and Power.
В мае об уходе из России объявила компания Siemens, а тремя месяцами позднее это сделала и Siemens Energy, вышедшая из состава концерна Siemens в 2020 г. в результате корпоративной реорганизации (spin-off). О продаже активов в РФ в середине июня объявила также итальянская Enel, которой принадлежит 56,43% акций «Энел Россия». Покупателями ее доли в энергокомпании за 135 млн евро стали «Лукойл» и фонд «Газпромбанк-Фрезия». После завершения сделки новым акционерам будет передано 5,6 ГВт традиционных и 300 МВт ВИЭ-мощностей, уточняла Enel. Еще раньше гендиректора «Энел Россия» Стефана Звегинцова, как писали «Ведомости», сменила на его посту занимавшая на тот момент должность директора по правовым вопросам компании Жанна Седова.
Впрочем, сделка по продаже доли Enel еще не закрыта и, как сообщал «Коммерсантъ», может быть заморожена из-за подписанного в начала августа президентом Владимиром Путиным указа о применении специальных мер в финансовой и топливно-энергетических сферах, запретившего иностранцам до 31 декабря выход из российских активов в энергетике (исключения могут быть сделаны только по спецразрешению).
Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что «Энел Россия» сейчас в первую очередь необходимо максимально оперативно добиться обеспечительных мер в отношении поставленного Siemens Gamesa оборудования. Вопрос блокировки судебных разбирательств в международном коммерческом арбитраже, по мнению юриста, не столь срочный. Федюкин считает, что шансы на то, что такое требование будет удовлетворено «достаточно высоки». Причем, с учетом норм ст. 248.2 Арбитражного кодекса (АПК), на которые ссылается истец, разбирательство за рубежом может быть заблокировано, как до подачи такого иска, так и в процессе его рассмотрения.
Механизм защиты, заложенный в ст. 248.2, по словам Федюкина, был принят и внесен в АПК всего несколько лет назад, пока его применение является в судебной практике «в буквальном смысле единичным». «Контрагент (в нашем случае структура Siemens Gamesa) все равно может инициировать спор в международном арбитраже и даже одержать победу, но если российским судом будет наложен соответствующий запрет, то решение международного арбитража не будет подлежать исполнению», – пояснил суть юридического механизма Федюкин. Оставить за собой отгруженное импортное оборудование, по мнению юриста, «Энел Россия» будет сложнее. «Самым важным вопросом будет являться обоснованность расторжение договора поставщиком оборудования, поскольку даже обеспечительные меры могут лишь выиграть время, но не позволят решить вопрос права собственности. Тут все будет зависеть от того, каким образом составлен контракт», – пояснил он.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов добавляет, что, вероятнее всего, цель иска состоит не расторжении или нерасторжении договора, «а в том, чтобы любыми средствами удержать фактически поставленное оборудование на площадке в России». Далее «Энел Россия», по мнению юриста, сможет использовать этот аргумент в качестве «рычага для переговорного процесса» с Siemens Gamesa.
В свою очередь управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что если «Энел Россия» выиграет иск, то это позволит Siemens Gamesa оставить оборудование в России, формально не нарушая европейских санкционных запретов. Выход европейского партнера из проекта, по его оценкам, может увеличить стоимость оставшихся работ по ВЭС примерно на 20%, а недостающее оборудование, скорее всего, будет поставлено из Китая.