Авиакомпаниям могут разрешить приближаться к Донбассу

Авиакомпаниям могут разрешить приближаться к ДонбассуВремя полета в Турцию и Сочи сократится на 20 минут, но билеты вряд ли подешевеют
Российские авиавласти обсудят возможность спрямить авиамаршруты в Сочи и Турцию, используя закрытое с февраля 2022 г. воздушное пространство на юге России, сообщил 27 августа РБК. Обсуждение вопроса пройдет 29 августа, в нем примут участие представители авиакомпаний. Проводить совещание будет ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД), сообщает издание.
После начала СВО на Украине время перелета в Сочи и Турцию из Москвы, по оценке онлайн-сервиса «Туту.ру», увеличилось в среднем на 1,5 часа, поскольку авиамаршруты на юг были отодвинуты от границы с ДНР, ЛНР и Украиной и стали пролегать через воздушное пространство Казахстана. Самолетам приходилось огибать небо над южными городами, в том числе пролетая над Каспийским морем. Ранее полет в Сочи через юг России занимал около 2 часов, в Стамбул – 3,5 часа.
Знает о назначенном совещании по данному вопросу и источник «Ведомостей» в одной из крупных авиакомпаний. По его словам, крюк через Казахстан – это до 45 минут полета на рейсах из Москвы в Сочи. Но его отмена в пересчете стоимости перевозки на одного пассажира – это «копейки», отмечает собеседник. Он сомневается, что при сохраняющемся высоком спросе на рейсы в этом направлении спрямление маршрута приведет к снижению стоимости перевозки.
Как сообщает Telegram-канал «Авиаторщина», теперь перевозчикам могут разрешить летать через Волгоград и Астрахань, но только на высоте не менее 10 000 м. По оценкам источников РБК, добираться до Сочи станет быстрее на 10–20 минут. «Авиаторщина» сообщает о сокращении времени полета на 35 минут. Источник ТАСС также говорит о 35 минутах, уточняя, что спрямленные рейсы могут разрешить с 30 августа.
«Ведомости» направили запросы в Минтранс, а также крупнейшим российским авиакомпаниям. Росавиация от комментариев отказалась.
Аэропорт Сочи в Адлере – единственный открытый на Черноморском побережье России. Аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте закрыты в целях безопасности после начала СВО 24 февраля 2022 г. С этого времени Росавиация не раз продлевала запрет на полеты в южные города, сейчас ограничения действуют до 4 сентября. По оценке Минтранса, авиакомпании в этом году потеряют из-за этого 19 млн пассажиров («Ведомости» писали об этом 24 июля).
Добраться до этих южных городов сейчас можно только наземным транспортом или гибридным маршрутом. Авиакомпания «Аэрофлот» и Федеральная пассажирская компания (оператор дальнего следования РЖД) предлагают пассажирам покупку билета на самолет до Сочи и далее на поезд до Анапы, Краснодара и Ростова-на-Дону.
Директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что сокращение времени полета с использованием воздушного пространства юга России положительно повлияет на всех участников авиарынка. Аналитик по транспорту Елена Сахнова утверждает, что главным преимуществом станет сокращение расходов перевозчиков на топливе. По ее расчетам, авиакомпании с учетам демпферного механизма будут экономить около 50 000 руб. за 20 минут полета в одну сторону.
Более того, по словам Пантелеева, ситуация также позволит ГК по ОрВД вновь получать доходы от аэронавигационных услуг. Но стоимость билета для пассажиров, по мнению эксперта, не изменится: «Цена на авиабилет – это соотношение спроса и предложения». Сахнова не соглашается и считает, что пассажиры смогут сэкономить чуть более 300 руб. за билет. По ее мнению, цена может снизиться из-за того, что впереди перевозчиков ждет низкий сезон.