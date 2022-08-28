Авиакомпаниям могут разрешить приближаться к Донбассу

Знает о назначенном совещании по данному вопросу и источник «Ведомостей» в одной из крупных авиакомпаний. По его словам, крюк через Казахстан – это до 45 минут полета на рейсах из Москвы в Сочи. Но его отмена в пересчете стоимости перевозки на одного пассажира – это «копейки», отмечает собеседник. Он сомневается, что при сохраняющемся высоком спросе на рейсы в этом направлении спрямление маршрута приведет к снижению стоимости перевозки.