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Авиакомпании из-за закрытых аэропортов юга потеряют 19 млн пассажиров

Это может помешать отрасли выполнить план в 100 млн пассажиров в 2022 году
Арина Литова Денис Ильюшенков
За первые полгода российские авиакомпании перевезли на 9% меньше пассажиров, чем в январе – июне 2021 г. / Константин Михальчевский / РИА Новости

Выпадающий пассажиропоток российских авиаперевозчиков из-за 11 закрытых аэропортов на юге страны составит 19,1 млн человек в 2022 г. Такая оценка содержится в презентации Минтранса, с которой ознакомились «Ведомости». Ее подлинность подтвердил близкий к министерству источник.

Росавиация с начала СВО на Украине в феврале ограничила полеты в 11 аэропортов юга России в целях безопасности. Закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничение с 24 февраля многократно продлевалось, сейчас – до 30 июля. В результате этого крайне затруднены перевозки на черноморские курорты: полеты идут только в аэропорт Сочи в Адлере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных