Авиакомпании из-за закрытых аэропортов юга потеряют 19 млн пассажиров

Авиакомпании из-за закрытых аэропортов юга потеряют 19 млн пассажировЭто может помешать отрасли выполнить план в 100 млн пассажиров в 2022 году
Выпадающий пассажиропоток российских авиаперевозчиков из-за 11 закрытых аэропортов на юге страны составит 19,1 млн человек в 2022 г. Такая оценка содержится в презентации Минтранса, с которой ознакомились «Ведомости». Ее подлинность подтвердил близкий к министерству источник.
Росавиация с начала СВО на Украине в феврале ограничила полеты в 11 аэропортов юга России в целях безопасности. Закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничение с 24 февраля многократно продлевалось, сейчас – до 30 июля. В результате этого крайне затруднены перевозки на черноморские курорты: полеты идут только в аэропорт Сочи в Адлере.
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