Профсоюз работников аэронавигации попросил помощи у Владимира Путина

Профсоюз работников аэронавигации попросил помощи у Владимира ПутинаВ сентябре сотрудники ГК по ОрВД могут остаться без зарплаты
Профсоюз авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России (ПАРРиС) 29 августа написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на бедственное положение отраслевых специалистов, что грозит прекращением аэронавигационного обслуживания. «Ведомости» ознакомились с копией документа.
ПАРРиС просит помощи из-за рисков невыплаты зарплаты работникам ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) уже в конце сентября. Об этом в письме директорам филиалов ФГУП сообщал 29 августа и.о. гендиректора ГК по ОрВД Владимир Гульченко. Копия этого документа тоже есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил председатель ПАРРиС Алексей Южаков. Первым об обращении Гульченко написал телеграм-канал «Авиаторщина».
В середине августа Минтранс опубликовал проект по выводу ФГУП из кризиса с помощью субсидии в 13,9 млрд руб. и повышения ставок за аэронавигационное обслуживание на 30% («Ведомости» писали об этом 18 августа). Но, как указывает в письме Гульченко, документа, одобряющего решение о выделении денежных средств ГК по ОрВД, нет. В связи с этим и.о. гендиректора просит остановить все платежи, за исключением выплаты заработной платы, налогов и других «критически важных платежей» до определения дальнейших источников финансирования ГК по ОрВД.
Зарплата у отдельных категорий работников в московском подразделении ГК по ОрВД уже снизилась почти на 45%, сказал Южаков «Ведомостям». Он не детализировал, за счет чего снизились зарплаты, лишь упомянув что были «срезаны премии». Сокращение зарплаты части работников ГК по ОрВД произошло также из-за их перевода в простой или на неполное рабочее время «для экономии фонда оплаты труда» («Ведомости» писали об этом 16 августа).
Предприятие также проводит массовое сокращение персонала – только за 2022 г. уволилось около 1300 работников, говорится в письме профсоюза Путину. Ранее Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД) сообщал об отправке в «частичный простой» половины персонала ГК по ОрВД.
О риске невыплаты зарплат работникам ГК по ОрВД в сентябре ПАРРиС сообщал еще в июле в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. Тогда профсоюз в качестве мер поддержки предлагал разрешить транзитные полеты через воздушное пространство России для всех иностранных компаний, отменить понижающий коэффициент к тарифам за аэронавигационное обслуживание (АНО) на Дальнем Востоке, а также рассмотреть возможность рассрочки выплат по договорам капитальных вложений.
Минтранс 2 августа ответил профсоюзу, что «прорабатывает вопрос» предоставления субсидий и повышения ставок за АНО.
По мнению ПАРРиС, к сложившемуся положению ГК по ОрВД привели действия Росавиации, в чьем ведении и находится ФГУП. «Росавиация сама создала финансовую модель, при которой тарифы за АНО не индексировались более 10 лет», – отмечается в письме профсоюзной организации президенту.
ПАРРиС также недоволен тем, что при кризисном положении ГК по ОрВД Росавиация «настойчиво принуждает» ФГУП осуществлять капитальные вложения «десятков миллиардов рублей» в предприятия, выпускающие средства радиотехнического обеспечения полетов. «Ведомости» направили запросы в Минтранс и Росавиацию.
Представитель ГК по ОрВД сказал «Ведомостям», что руководство компании действует в соответствии с нормами трудового законодательства. «Все предусмотренные трудовыми договорами выплаты будут осуществлены работникам предприятия в установленный срок. Какие-либо решения о задержке или невыплате заработной платы отсутствуют», – подчеркнул собеседник.
Российский провайдер аэронавигационных услуг ГК по ОрВД столкнулся с финансовыми проблемами в 2020 г. из-за массового сокращения полетов в связи с пандемией COVID-19. Тогда госкорпорация потеряла до 60% доходов, но смогла покрыть убытки за счет накопленных ранее средств – в 2019 г. эта сумма составляла 83,4 млрд руб. К началу текущего года денежные запасы предприятия иссякли более чем на половину, и Минтранс прогнозировал, что оставшаяся сумма будет полностью исчерпана уже к октябрю 2022 г. Кассовый разрыв госкорпорации составит, по оценке министерства, 25 млрд руб.
Основным источником дохода – около 70% – госкорпорации являлись сборы за АНО иностранных авиакомпаний, поскольку тарифы для них были в 10 раз выше, чем для отечественных. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 г. США, Великобритания, Канада, Япония и страны ЕС закрыли свое небо для отечественных авиаперевозчиков, Россия ввела ответные меры. Российские авиакомпании могли летать только в 11 стран мира, говорил в июне министр транспорта Виталий Савельев.
Тем не менее объемы авиаперевозок приближаются к докризисным показателям. По данным Минтранса, за январь–июль 2022 г. российские авиакомпании перевезли более 51 млн пассажиров по внутренним и международным маршрутам, что составляет почти 90% от такого же периода прошлого года. Стоимость авиабилетов, по данным ведомства, снизилась на 10% с мая по август. Сборы за АНО в общей стоимости билета на самолет по России сейчас составляют менее 1%.
Аналитик по транспорту Елена Сахнова считает, что отсутствие документального решения о помощи ГК по ОрВД связано исключительно с «техническими моментами». «Это государственное предприятие, которое гарантированно получит помощь», – уверена Сахнова. Проблема с возможной невыплатой зарплаты, по мнению эксперта, решится в ближайшее время. По ее словам, трудное финансовое положение ГК по ОрВД напрямую связано со снижением международного авиатрафика на фоне санкций.
Эксперт НИУ ВШЭ Федор Борисов ранее говорил «Ведомостям» о том, что для финансовой стабильности ГК необходимо не только увеличивать доходы предприятия, но и уменьшать издержки, в том числе за счет расширения числа зон и аэропортов с низкой интенсивностью полетов без диспетчерского обслуживания.