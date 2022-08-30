Профсоюз работников аэронавигации попросил помощи у Владимира Путина

В середине августа Минтранс опубликовал проект по выводу ФГУП из кризиса с помощью субсидии в 13,9 млрд руб. и повышения ставок за аэронавигационное обслуживание на 30% («Ведомости» писали об этом 18 августа). Но, как указывает в письме Гульченко, документа, одобряющего решение о выделении денежных средств ГК по ОрВД, нет. В связи с этим и.о. гендиректора просит остановить все платежи, за исключением выплаты заработной платы, налогов и других «критически важных платежей» до определения дальнейших источников финансирования ГК по ОрВД.