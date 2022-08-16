Профсоюз авиадиспетчеров сообщил об отправке в простой половины персонала

Профсоюз авиадиспетчеров сообщил об отправке в простой половины персоналаОтрасль управления воздушным движением по-прежнему нуждается в субсидиях
Примерно 15 000 человек, т. е. около половины работающих в России авиадиспетчеров, находятся сейчас в «частичном простое». Об этом 16 августа сообщил в письме в Генпрокуратуру президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) Сергей Ковалев. «Ведомости» ознакомились с копией письма.
Обращение Ковалева было направлено уже в ответ на извещение Генпрокуратуры, в котором надзорное ведомство сообщило ФПАД об отсутствии нарушений по итогам проверки деятельности национального провайдера аэронавигационных услуг ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД, находится в ведении подконтрольной Минтрансу Росавиации).
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