Профсоюз авиадиспетчеров сообщил об отправке в простой половины персонала

Примерно 15 000 человек, т. е. около половины работающих в России авиадиспетчеров, находятся сейчас в «частичном простое». Об этом 16 августа сообщил в письме в Генпрокуратуру президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) Сергей Ковалев. «Ведомости» ознакомились с копией письма.