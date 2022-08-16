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Профсоюз авиадиспетчеров сообщил об отправке в простой половины персонала

Отрасль управления воздушным движением по-прежнему нуждается в субсидиях
Арина Литова
Профсоюз авиадиспетчеров сообщил об отправке в простой половины персонала / Марина Лысцева / ТАСС

Примерно 15 000 человек, т. е. около половины работающих в России авиадиспетчеров, находятся сейчас в «частичном простое». Об этом 16 августа сообщил в письме в Генпрокуратуру президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) Сергей Ковалев. «Ведомости» ознакомились с копией письма.

Обращение Ковалева было направлено уже в ответ на извещение Генпрокуратуры, в котором надзорное ведомство сообщило ФПАД об отсутствии нарушений по итогам проверки деятельности национального провайдера аэронавигационных услуг ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД, находится в ведении подконтрольной Минтрансу Росавиации).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных