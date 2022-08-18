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Авиакомпаниям придется платить за аэронавигацию на 30% больше

Повышение тарифов нужно для финансовой стабильности государственного провайдера этих услуг
Арина Литова
Авиакомпаниям придется платить за аэронавигацию на 30% больше. Повышение тарифов нужно для финансовой стабильности государственного провайдера этих услуг / Артем Геодакян / ТАСС

Минтранс предложил увеличить ставки за аэронавигационное обслуживание для авиакомпаний на 30% с 1 ноября 2022 г. Это следует из материалов к проекту постановления правительства, направленного на поддержку ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) в условиях санкций. Документ размещен на портале regulation.gov.ru.

Повышение ставок коснется как российских, так и иностранных авиакомпаний на международных и внутренних маршрутах, следует из документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных