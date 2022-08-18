Авиакомпаниям придется платить за аэронавигацию на 30% больше

Авиакомпаниям придется платить за аэронавигацию на 30% большеПовышение тарифов нужно для финансовой стабильности государственного провайдера этих услуг
Минтранс предложил увеличить ставки за аэронавигационное обслуживание для авиакомпаний на 30% с 1 ноября 2022 г. Это следует из материалов к проекту постановления правительства, направленного на поддержку ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) в условиях санкций. Документ размещен на портале regulation.gov.ru.
Повышение ставок коснется как российских, так и иностранных авиакомпаний на международных и внутренних маршрутах, следует из документа.
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