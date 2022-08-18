Авиакомпаниям придется платить за аэронавигацию на 30% больше

Минтранс предложил увеличить ставки за аэронавигационное обслуживание для авиакомпаний на 30% с 1 ноября 2022 г. Это следует из материалов к проекту постановления правительства, направленного на поддержку ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) в условиях санкций. Документ размещен на портале regulation.gov.ru.