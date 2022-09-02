Equinor вышла из Харьягинского СРП

После начала СВО на Украине иностранные нефтегазовые компании из недружественных стран на фоне санкций объявили о выходе из проектов в России. Это коснулось и СРП–проектов. В начале августа американская ExxonMobil объявила, что находится в процессе передачи функций оператора проекта «Сахалин–1» и доли в 30% другой компании. 1 сентября англо–голландская Shell объявила, что не будет участвовать в новом операторе проекта «Сахалин-2», где до этого ей принадлежало 27,5% минус 1 акция. С 19 августа оператором проекта стала российская компания ООО «Сахалинская энергия». Иностранные компании, которые хотят сохранить свою долю в проекте, должны уведомить об этом правительство России до 5 сентября.