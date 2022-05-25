Норвежская Equinor передала «Роснефти» доли в четырех проектах

Решение о начале процесса выхода из совместных предприятий с российскими компаниями Equinor приняла после начала спецоперации на Украине – 27 февраля 2022 г. Компания приостановила все новые инвестиции в России и прекратила торговлю нефтегазовыми продуктами из России. Equinor оценила потери от выхода из российского бизнеса в $1,08 млрд.