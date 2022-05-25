Норвежская Equinor передала «Роснефти» доли в четырех проектах
Норвежская нефтегазовая компания Equinor передала «Роснефти» свои доли в четырех совместных предприятиях и подписала соглашение о выходе из проекта Харьяга, сообщили в компании.
«Выход из всех совместных предприятий будет завершен в соответствии с санкционным законодательством Норвегии и ЕС в отношении России», – говорится в сообщении Equinor.
Решение о начале процесса выхода из совместных предприятий с российскими компаниями Equinor приняла после начала спецоперации на Украине – 27 февраля 2022 г. Компания приостановила все новые инвестиции в России и прекратила торговлю нефтегазовыми продуктами из России. Equinor оценила потери от выхода из российского бизнеса в $1,08 млрд.
После начала спецоперации на Украине о своем уходе с российского рынка объявила британская компания Shell, которая совместно с «Газпромом» владела заводом по производству СПГ «Сахалин-2», Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи». Также компания прекратила участие в «Северном потоке – 2». Часть российского бизнеса компании выкупил «Лукойл».