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Норвежская Equinor передала «Роснефти» доли в четырех проектах

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Норвежская нефтегазовая компания Equinor передала «Роснефти» свои доли в четырех совместных предприятиях и подписала соглашение о выходе из проекта Харьяга, сообщили в компании.

«Выход из всех совместных предприятий будет завершен в соответствии с санкционным законодательством Норвегии и ЕС в отношении России», – говорится в сообщении Equinor.

Решение о начале процесса выхода из совместных предприятий с российскими компаниями Equinor приняла после начала спецоперации на Украине – 27 февраля 2022 г. Компания приостановила все новые инвестиции в России и прекратила торговлю нефтегазовыми продуктами из России. Equinor оценила потери от выхода из российского бизнеса в $1,08 млрд.

После начала спецоперации на Украине о своем уходе с российского рынка объявила британская компания Shell, которая совместно с «Газпромом» владела заводом по производству СПГ «Сахалин-2», Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи». Также компания прекратила участие в «Северном потоке – 2». Часть российского бизнеса компании выкупил «Лукойл».

27 февраля британская компания BP также заявила о намерении продать свою долю в размере 19,75% в «Роснефти». Чистый убыток BP по итогам I квартала 2022 г. из-за этого решения составил $20,384 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных