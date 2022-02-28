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Бизнес

BP уходит из России

Британская компания выходит из состава акционеров «Роснефти», готовясь списать убытки в размере $25 млрд
Матвей Катков
Alexander Demianchuk / Reuters

«Роснефть» – это ключевая часть нашего бизнеса и нашей стратегии», – утверждал еще несколько месяцев назад глава BP Бернард Луни в интервью агентству Bloomberg. На прошлой неделе компания решительно защищала свое присутствие в России, где она работает уже три десятилетия. Вечером 27 февраля она заявила о намерении продать свою долю в российской компании (19,75%) и вывести двух своих представителей из совета директоров «Роснефти» – бывшего руководителя британской компании Роберта Дадли (входил в совет с 2013 г.) и нынешнего главу компании Бернарда Луни (в совете с 2020 г.). BP также сообщила, что выйдет из других совместных предприятий с «Роснефтью» в России. Их балансовую стоимость на конец 2021 г. компания оценивает в $1,4 млрд.

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BP принадлежат доли в трех СП в России: «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (20% участия), «Ермак Нефтегаз» (49% участия) и «Харампурнефтегаз» (доля BP - 49%).
«Роснефть» и BP сотрудничали также в трейдинге нефтепродуктов, в сферах технологий и цифровизации, охраны труда и окружающей среды и др. В феврале 2021 г. «Роснефть» и BP объявили о сотрудничестве в области водородного бизнеса. Компании также планировали совместное изучение проектов с применением ВИЭ и технологий улавливания, утилизации и хранения углерода.
В России под логотипом BP работает сеть АЗС, оператором которой по лицензионному соглашению является «Роснефть».

Решение о продаже российских активов принял совет директоров BP, говорится в сообщении британской компании. В качестве причины указывается военная операция России на Украине.

Топ-менеджеры BP проинформировали российского партнера о решении своего совета лично: 27 февраля состоялись «подробные переговоры» руководства «Роснефти» с главным исполнительным директором BP Бернардом Луни и председателем совета директоров BP Хельге Лундом.

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Для «Роснефти» этот шаг не стал сюрпризом. «Компания BP подверглась беспрецедентному давлению как со стороны регулятора, так и со стороны своих акционеров. Решению BP предшествовала развязанная в западных СМИ кампания, которая изобиловала ложными сообщениями и выводами», – отмечается в сообщении российской компании. «С учетом существенной роли «Роснефти» для BP (дивиденды в размере $640 млн в 2021 г., доля запасов компании от суммарных запасов BP – 47%) можно сделать вывод, что политическая ситуация была использована для нанесения ущерба британской компании и снижения ее конкурентоспособности», – говорится в сообщении «Роснефти».

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила о визите главы ВР к министру по делам бизнеса Великобритании из-за участия компании в капитале «Роснефти». Требовали избавиться от пакета акций, по данным FT, также и некоторые члены британского парламента.

В служебной записке для сотрудников Луни заявил, что этот шаг повлечет за собой «финансовые последствия», которые будут отражены в следующих квартальных результатах. Представитель компании сообщил, что сумма списания может составить до $25 млрд, передает Bloomberg.

Британская компания подтвердила, что больше не будет учитывать свою долю в запасах нефти и газа, производстве и прибыли от своей доли в «Роснефти».

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Для акционеров BP выход из российских активов станет шоком, считает инвестиционный стратег ИК «Арикапитал» Сергей Суверов. «На долю российской компании приходится около трети прибыли британского холдинга: из $8,5 млрд, заработанных BP по итогам 2021 г., от участия в капитале «Роснефти» получено $2,7 млрд», – говорит эксперт.

По его оценкам, с 2013 г. российская компания сгенерировала 65% чистой прибыли британского мейджора. «Дивиденды, полученные BP от «Роснефти» за весь период владения долей в российской компании, составили $4,6 млрд, что покрывает выплаты BP в пользу своих акционеров (дивиденды и выкуп акций) на 6,9%. В 2021 г. BP получила от «Роснефти» $640 млн дивидендов: это покрывает 15% дивидендов британской компании в пользу своих акционеров или более 40% инвестиций в низкоуглеродный сегмент бизнеса», – подсчитал Суверов.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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