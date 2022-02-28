BP уходит из России

«Роснефть» – это ключевая часть нашего бизнеса и нашей стратегии», – утверждал еще несколько месяцев назад глава BP Бернард Луни в интервью агентству Bloomberg. На прошлой неделе компания решительно защищала свое присутствие в России, где она работает уже три десятилетия. Вечером 27 февраля она заявила о намерении продать свою долю в российской компании (19,75%) и вывести двух своих представителей из совета директоров «Роснефти» – бывшего руководителя британской компании Роберта Дадли (входил в совет с 2013 г.) и нынешнего главу компании Бернарда Луни (в совете с 2020 г.). BP также сообщила, что выйдет из других совместных предприятий с «Роснефтью» в России. Их балансовую стоимость на конец 2021 г. компания оценивает в $1,4 млрд.