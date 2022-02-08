BP получила квартальную прибыль $555 млн от участия в капитале «Роснефти»

С начала 2022 г. мировые цены на нефть продолжают расти. По данным биржи ICE, 8 февраля баррель Brent c поставкой в апреле стоил около $90, WTI – $89,4. В конце ноября наблюдалось последовательное снижение нефтяных котировок, но в декабре они вновь начали подъем. Одним из важных факторов, поддерживающим нефтяные котировки, стало более быстрое по сравнению с предложением восстановление спроса на нефть и нефтепродукты в постковидном 2021 г. («Ведомости» писали об этом 18 января). Кроме того, не оправдались опасения рынка, связанные с омикрон–штаммом коронавируса.