BP получила квартальную прибыль $555 млн от участия в капитале «Роснефти»В целом за 2021 год британская компания заработала $7,6 млрд
BP оценила прибыль до вычета налогов и процентов за IV квартал 2021 г. от участия в акционерном капитале «Роснефти» в $555 млн. Об этом сообщается в отчетности британской нефтегазовой компании, опубликованной 8 февраля. В III квартале 2021 г. прибыль BP от участия в капитале российской компании составила $868 млн, во II – $451 млн, в I – $643 млн. При этом IV квартал 2020 г. оказался убыточным – потери BP, приходящиеся на долю в капитале «Роснефти», составили $270 млн.
BP владеет 19,75% акций «Роснефти», но с учетом дочерних структур (квазиказначейского пакета) ее доля достигает 22%. Исходя из этих показателей и доходности за IV квартал от участия в «Роснефти» квартальная прибыль российской компании может составить около $2,5 млрд, рассчитал «Интерфакс».
BP традиционно публикует отчетность раньше «Роснефти» (отчет российской компании по МСФО будет опубликован 11 февраля) и учитывает ее показатели по методу долевого участия. Это дает возможность предварительно оценить финансовые итоги работы российского нефтегазового холдинга. Но фактические финансовые результаты российской компании могут отличаться от тех, которые представляет ВР, предупреждала ранее «Роснефть». Оценки, приводимые в отчетности BP, нередко оказываются заниженными. В частности, в III квартале 2021 г. чистая прибыль «Роснефти» составила 314 млрд руб., в то время как BP, исходя из приведенных данных доходности, оценивала этот показатель в 291 млрд руб.
Чистая прибыль BP, приходящаяся на акционеров, по итогам 2021 г. составила $7,57 против убытка в $20,3 млрд годом ранее, выручка выросла в 2 раза и составила $164,2 млрд, следует из отчетности компании. Прибыль на акцию составила $0,4 против убытка в $1 год назад.
Старший директор группы по природным ресурсам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко также обращает внимание, что 2020 г. «Роснефть» закончила с прибылью. И убыток от участия в ее капитале, о котором ранее сообщала BP, объясняется разницей валютных курсов. Он добавил, что «Роснефть» продолжает платить дивиденды, которые «оказывают положительное влияние на денежные потоки BP». В ноябре 2021 г. «Роснефть» досрочно выплатила промежуточные дивиденды за 2021 г. на общую сумму 191,04 млрд руб., или 18,03 руб. на акцию.
«В 2022 г. российские нефтегазовые компании, как и мировые, имеют шанс отрапортовать о рекордно хороших результатах на фоне высоких цен на нефть и восстановления ее добычи. И по итогам года в целом BP опять зафиксирует прибыль от своей доли в «Роснефти», – заключил Маринченко.
В 2022 г. прибыль «Роснефти» может также существенно вырасти по сравнению с 2021 г., прогнозирует старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит. Это произойдет преимущественно за счет высоких показателей в первой половине 2022 г., а также благодаря устойчивому росту цен на нефть, сказал он «Ведомостям».
С начала 2022 г. мировые цены на нефть продолжают расти. По данным биржи ICE, 8 февраля баррель Brent c поставкой в апреле стоил около $90, WTI – $89,4. В конце ноября наблюдалось последовательное снижение нефтяных котировок, но в декабре они вновь начали подъем. Одним из важных факторов, поддерживающим нефтяные котировки, стало более быстрое по сравнению с предложением восстановление спроса на нефть и нефтепродукты в постковидном 2021 г. («Ведомости» писали об этом 18 января). Кроме того, не оправдались опасения рынка, связанные с омикрон–штаммом коронавируса.
При этом 8 февраля гендиректор BP Бернард Луни заявил, что компания не намерена менять свой бизнес в России из-за геополитических рисков. Он подчеркнул, что не считает «неподтвержденные опасения» поводом для беспокойства.
BP и «Роснефть» сотрудничают с 1998 г., прежде всего в сфере добычи нефти. В 2006 г. BP принимала участие в IPO «Роснефти» и приобрела 1,25% компании. В 2013 г. в результате сделки по покупке «Роснефтью» компании ТНК–ВР BP стала владельцем еще 18,5% акций.
Кроме того, с 2015 г. «Роснефть» и BP совместно с индийскими компаниями в рамках СП «Таас–Юрях Нефтегазодобыча» разрабатывают Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение в Восточной Сибири. Завершено строительство основных объектов второй очереди обустройства месторождения. Уровень добычи составляет 14 000 т нефти в сутки.
Формат сотрудничества «Роснефти» и BP также включает взаимодействие по торговле нефтепродуктами, технологиям и цифровизации, охране труда, охране окружающей среды, а также по социальным и кадровым программам. В феврале 2021 г. «Роснефть» и BP объявили о сотрудничестве в сфере водородного бизнеса. Компании также планируют совместное изучение проектов с применением ВИЭ и использование технологий улавливания, утилизации и хранения углерода. В России под логотипом BP работает сеть АЗС, оператором которой по лицензионному соглашению является «Роснефть».