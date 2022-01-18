По индексам промпроизводства в конце 2021 года Россия опережала США и Китай

Индекс «ИПЕМ-производство» в 2021 г. вырос на 9,6% (за декабрь – +9,1% к тому же месяцу 2020 г.), а индекс «ИПЕМ-спрос» – на 3,7% (+5,2% в декабре). В последние месяцы года российские промышленные индексы обгоняли по динамике роста индексы Китая, Бразилии, Индии, США, Японии и Германии, указывает институт со ссылкой на данные Росстата. Так, в ноябре индекс промпроизводства в России составил 7% против 3,8% в Китае, -4,4% в Бразилии и 0,5% в США. По сравнению с уровнем 2019 г. «ИПЕМ-производство» также вырос на 5,1% (в декабре 2021 г. – на 8,6%), но «ИПЕМ-спрос» снизился на 1,3% (+0,1% в декабре).