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По индексам промпроизводства в конце 2021 года Россия опережала США и Китай

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Василий Милькин Анастасия Бойко
Сырье в 2022 г. может остаться дорогим на фоне энергокризиса и желания властей продолжать стимулировать финансовые рынки / Евгений Разумный / Ведомости

Россия в конце 2021 г. по индексу промышленного производства опережала США и Китай, говорится в аналитическом обзоре Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

Индекс «ИПЕМ-производство» в 2021 г. вырос на 9,6% (за декабрь – +9,1% к тому же месяцу 2020 г.), а индекс «ИПЕМ-спрос» – на 3,7% (+5,2% в декабре). В последние месяцы года российские промышленные индексы обгоняли по динамике роста индексы Китая, Бразилии, Индии, США, Японии и Германии, указывает институт со ссылкой на данные Росстата. Так, в ноябре индекс промпроизводства в России составил 7% против 3,8% в Китае, -4,4% в Бразилии и 0,5% в США. По сравнению с уровнем 2019 г. «ИПЕМ-производство» также вырос на 5,1% (в декабре 2021 г. – на 8,6%), но «ИПЕМ-спрос» снизился на 1,3% (+0,1% в декабре).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных