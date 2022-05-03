Убыток британской BP составил $20,384 млрд из-за выхода из «Роснефти»
Чистый убыток британской нефтегазовой компании BP по итогам I квартала 2022 г. составил $20,384 млрд, следует из ее отчетности. Заявленный убыток связан с решением о выходе из пакета акций российской «Роснефти», отметили в BP.
В аналогичном периоде прошлого года компания получила $4,667 млрд прибыли. Общая выручка и доходы BP в I квартале 2022 г. выросли более чем на 40% по сравнению с I кварталом 2021 г. и составили $51,22 млрд.
Свободный денежный поток вырос на 34% по итогам I квартала и составил $8,21 млрд против $6,1 млрд годом ранее, капитальные вложения сократились до $2,93 млрд. Чистый долг по сравнению с I кварталом 2021 г. сократился с $33,313 млрд до $27 457 млрд.
Также в BP отметили, что группа перестала отражать «Роснефть» в качестве отдельного сегмента в финансовой отчетности за 2022 г. В связи с выходом BP из российского бизнеса из-за военной спецоперации на Украине группа получила убыток до вычета налога и процентов в $24,033 млрд в результате списания активов «Роснефти». В отчете сказано, что из-за санкций и геополитического положения эти активы невозможно оценить в «иную стоимость, кроме нуля». По данным на 27 февраля, полная балансовая стоимость инвестиций BP в «Роснефть» составляла $13,5 млрд.
27 февраля BP заявила о намерении продать свою долю в российской компании (19,75%) и вывести двух своих представителей из совета директоров «Роснефти» – бывшего руководителя британской компании Роберта Дадли (входил в совет с 2013 г.) и нынешнего главу компании Бернарда Луни (в совете с 2020 г.). BP также сообщила, что выйдет из других совместных предприятий с «Роснефтью» в России. Их балансовую стоимость на конец 2021 г. компания оценивала в $1,4 млрд.
28 апреля министерство нефти Индии попросило ряд индийских государственных энергетических компаний рассмотреть возможность приобрести долю BP в «Роснефти» и долю американской ExxonMobile в «Сахалине-1».