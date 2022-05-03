Убыток британской BP составил $20,384 млрд из-за выхода из «Роснефти»

Также в BP отметили, что группа перестала отражать «Роснефть» в качестве отдельного сегмента в финансовой отчетности за 2022 г. В связи с выходом BP из российского бизнеса из-за военной спецоперации на Украине группа получила убыток до вычета налога и процентов в $24,033 млрд в результате списания активов «Роснефти». В отчете сказано, что из-за санкций и геополитического положения эти активы невозможно оценить в «иную стоимость, кроме нуля». По данным на 27 февраля, полная балансовая стоимость инвестиций BP в «Роснефть» составляла $13,5 млрд.