Reuters: Индия просит госкомпании рассмотреть покупку долей в «Роснефти» и «Сахалине-1»
Министерство нефти Индии попросило ряд индийских государственных энергетических госкомпаний рассмотреть возможность приобрести долю BP в «Роснефти» и долю американской ExxonMobile в «Сахалине-1», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, ведомство на прошлой неделе обратилось с такой просьбой к индийской нефтяной корпорации ONGC Videsh (IOC.NS), Bharat Petro Resources, дочерней компании Hindustan Pertoleum Prize Petroleum, Oil India и GAIL.
Один из источников Reuters сообщил, что индийские компании надеются получить доли в российских активах по сниженным ставкам, учитывая связанный с этим риск, назвав потенциальные сделки «продажей в кризис». Другой собеседник агентства сказал, что индийским компаниям необходимо изучить влияние санкций на потенциальные инвестиции, так как есть опасения, что эти вложения «могут застрять в России», а санкции — помешать поставлять российские нефть и газ в Индию.
Министерство нефти также обратилось к OVL, подразделению по зарубежным инвестициям Oil and Natural Gas (ONGC.NS), с просьбой рассмотреть возможность покупки 30% акций, принадлежащих Exxon Mobile в проекте «Сахалин-1» на Дальнем Востоке России. Exxon является оператором проекта. OVL уже владеет 20%-ной долей. OVL также владеет 26% акций «Ванкорнефти», владельца месторождения Ванкор в Западно-Сибирском бассейне. Отдельно консорциум Oil India, IOC и BPRL, геологоразведочного подразделения государственной нефтеперерабатывающей компании Bharat Petroleum Corp., владеет 23,9% акций «Ванкорнефти» и 29,9% акций «Таас-Юрях» в Восточной Сибири.
1 марта Exxon заявила, что выведет активы на сумму около $4 млрд и прекратит все свои операции в России, включая «Сахалин-1». Накануне, 27 апреля, ее российское подразделение Exxon Neftegas Ltd. объявило форс-мажорные обстоятельства для своих операций на «Сахалине-1» из-за санкций в отношении России, которые все больше затрудняют доставку сырой нефти потребителям. Полностью уйти из России компания может к 24 июня, сообщало 21 апреля Reuters со ссылкой на источники. Британская BP еще 27 февраля объявила, что откажется от своей 19,75%-ной доли в «Роснефти».
«Сахалин-1» — шельфовый проект по разработке месторождений Чайво, Аркутун-Даги и Одопту-море, реализуемый по механизму соглашения о разделе продукции. Это единственный российский СРП-проект, в котором у отечественной компании до сих пор нет контрольного пакета акций. Его оператором выступает компания Exxon Neftegas Ltd.