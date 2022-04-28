Reuters: Индия просит госкомпании рассмотреть покупку долей в «Роснефти» и «Сахалине-1»

1 марта Exxon заявила, что выведет активы на сумму около $4 млрд и прекратит все свои операции в России, включая «Сахалин-1». Накануне, 27 апреля, ее российское подразделение Exxon Neftegas Ltd. объявило форс-мажорные обстоятельства для своих операций на «Сахалине-1» из-за санкций в отношении России, которые все больше затрудняют доставку сырой нефти потребителям. Полностью уйти из России компания может к 24 июня, сообщало 21 апреля Reuters со ссылкой на источники. Британская BP еще 27 февраля объявила, что откажется от своей 19,75%-ной доли в «Роснефти».