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Reuters: Exxon Mobil рассматривает полный уход из России к 24 июня

Ведомости

Американская нефтяная компания Exxon Mobil рассматривает возможность полностью уйти из России к 24 июня, сообщил Reuters со ссылкой на два осведомленных источника. 

В марте компания вывезла из России сотрудников — граждан США. Сначала сотрудников вывезли с крупных предприятий по добыче нефти и газа на Сахалине, в том числе работавших на проекте «Сахалин-1». По словам собеседников издания, сейчас компания рассматривает возможность закрытия своих предприятий в России, в том числе прекращение продаж смазочных материалов, к 24 июня. Компания не ответила на запрос издания. 

Согласно сайту Exxon Mobil, в 2021 г. в офисах компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Южно-Сахалинске работало более 1000 сотрудников.

Накануне Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что англо-голландская Shell начала выводить своих сотрудников из совместных предприятий с «Газпромом». Десятки сотрудников проекта по экспорту сжиженного газа «Сахалин-2» были уволены в прошлые выходные и переведены в другие офисы. Такое решение было принято в связи с планами Shell прекратить инвестиции в Россию, пояснили собеседники агентства. 

Некоторые иностранные энергетические компании решили приостановить деятельность в России и выйти из СП с российскими компаниями после начала спецоперации на Украине. Кроме Exxon Mobil и Shell такое решение приняли британская BP и норвежская Equinor. Также свою деятельность в России приостановили некоторые производители автомобилей, техники, ПО, одежды и товаров для дома и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных