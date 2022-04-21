Reuters: Exxon Mobil рассматривает полный уход из России к 24 июня

В марте компания вывезла из России сотрудников — граждан США. Сначала сотрудников вывезли с крупных предприятий по добыче нефти и газа на Сахалине, в том числе работавших на проекте «Сахалин-1». По словам собеседников издания, сейчас компания рассматривает возможность закрытия своих предприятий в России, в том числе прекращение продаж смазочных материалов, к 24 июня. Компания не ответила на запрос издания.