Reuters: Exxon Mobil рассматривает полный уход из России к 24 июня
Американская нефтяная компания Exxon Mobil рассматривает возможность полностью уйти из России к 24 июня, сообщил Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.
В марте компания вывезла из России сотрудников — граждан США. Сначала сотрудников вывезли с крупных предприятий по добыче нефти и газа на Сахалине, в том числе работавших на проекте «Сахалин-1». По словам собеседников издания, сейчас компания рассматривает возможность закрытия своих предприятий в России, в том числе прекращение продаж смазочных материалов, к 24 июня. Компания не ответила на запрос издания.
Согласно сайту Exxon Mobil, в 2021 г. в офисах компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Южно-Сахалинске работало более 1000 сотрудников.
Накануне Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что англо-голландская Shell начала выводить своих сотрудников из совместных предприятий с «Газпромом». Десятки сотрудников проекта по экспорту сжиженного газа «Сахалин-2» были уволены в прошлые выходные и переведены в другие офисы. Такое решение было принято в связи с планами Shell прекратить инвестиции в Россию, пояснили собеседники агентства.
Некоторые иностранные энергетические компании решили приостановить деятельность в России и выйти из СП с российскими компаниями после начала спецоперации на Украине. Кроме Exxon Mobil и Shell такое решение приняли британская BP и норвежская Equinor. Также свою деятельность в России приостановили некоторые производители автомобилей, техники, ПО, одежды и товаров для дома и др.