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Equinor и TotalEnergies передадут свои доли в Харьягинском месторождении «Зарубежнефти»

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Правительство России поручило министру энергетики Николаю Шульгинову передать 30% долю норвежской Equinor 20% французской TotalEnergies в Харьягинском месторождении «Зарубежнефти», следует из опубликованного на сайте правовой информации распоряжения.

Шульгинов должен будет от лица правительства России подписать дополнение к соглашению между кабмином, администрацией Ненецкого автономного округа и французской компанией «Тоталь разведка разработка Россия» о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции, подписанному в декабре 1995 г.

Дополнение предусматривает «передачу норвежской компанией «Статойл Харьяга АС» (Statoil Kharyaga AS) акционерному обществу «Зарубежнефть» 30 процентов всех прав и обязательств инвестора по указанному соглашению, а также передачу французским акционерным обществом «ТотальЭнерджис разведка разработка Россия» (TotalEnergies EP Russie) акционерному обществу «Зарубежнефть» 20 процентов всех прав и обязательств инвестора по указанному соглашению», говорится в документе, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

6 июля TotalEnergies сообщила о своем выходе из проекта по разработке Харьягинского нефтяного месторождения. Сумму сделки в компании не уточнили. По данным Reuters, TotalEnergies намерена сохранить свои доли в «Новатэке» (19,4% акций) и его проектах «Ямал СПГ», «Арктик СПГ – 2» и «Тернефтегаз».

30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым все права и обязанности оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy перейдут специально созданному ООО. Сейчас «Газпрому» принадлежит в СРП-проекте 50% плюс 1 акция, Shell – 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi – 12,5 и 10% соответственно.

Харьягинское месторождение разрабатывается в рамках одного из трех российских проектов на основе соглашений о разделе продукции (СРП). Это соглашение по Харьяге вступило в силу в январе 1999 г. и было заключено на 20 лет с правом продления еще на 13 лет. В июле 2018 г. правительство РФ продлило Харьягинское СРП до конца 2031 г. Объем добычи проекта – 1,45 млн т в год, накопленная добыча с 1999 г. – более 20 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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