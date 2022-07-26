Equinor и TotalEnergies передадут свои доли в Харьягинском месторождении «Зарубежнефти»

Харьягинское месторождение разрабатывается в рамках одного из трех российских проектов на основе соглашений о разделе продукции (СРП). Это соглашение по Харьяге вступило в силу в январе 1999 г. и было заключено на 20 лет с правом продления еще на 13 лет. В июле 2018 г. правительство РФ продлило Харьягинское СРП до конца 2031 г. Объем добычи проекта – 1,45 млн т в год, накопленная добыча с 1999 г. – более 20 млн т.