TotalEnergies решила передать 20% в Харьягинском месторождении «Зарубежнефти»

Харьягинское месторождение расположено в Ненецком автономном округе и является СРП-проектом (соглашение о разделе продукции). Оператору проекта «Зарубежнефть-добыча Харьяга» принадлежит 40% акций, TotalEnergies – 20%, Equinor – 30%, Ненецкой нефтяной компании – 10%. «Зарубежнефть» стала оператором проекта в 2016 г., до этого добычу вела TotalEnergies.