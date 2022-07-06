TotalEnergies решила передать 20% в Харьягинском месторождении «Зарубежнефти»
Французская компания TotalEnergies согласилась передать свою долю в 20% в Харьягинском месторождении нефти в России «Зарубежнефти», сообщил Reuters со ссылкой на компанию.
«Total Energies согласилась передать "Зарубежнефти" оставшиеся 20% акций, которыми компания владела в нефтяном месторождении Харьяга», — сообщил представитель TotalEnergies. Он отметил, что сделку должны одобрить российские власти.
Харьягинское месторождение расположено в Ненецком автономном округе и является СРП-проектом (соглашение о разделе продукции). Оператору проекта «Зарубежнефть-добыча Харьяга» принадлежит 40% акций, TotalEnergies – 20%, Equinor – 30%, Ненецкой нефтяной компании – 10%. «Зарубежнефть» стала оператором проекта в 2016 г., до этого добычу вела TotalEnergies.