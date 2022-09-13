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Владелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков инвестирует 2 млрд рублей в полиграфический бизнес

Книгоиздатель купил уже третью типографию – Можайский полиграфкомбинат
Дмитрий Игнатьев
Общие инвестиции в типографии до конца следующего года составят около 2 млрд руб., сообщил Новиков «Ведомостям» / Евгений Разумный / Ведомости

Основатель и основной владелец издательской группы «Эксмо-АСТ» (входят издательства «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер», «Бомбора» и др.) Олег Новиков приобрел Можайский полиграфический комбинат, сообщил он «Ведомостям». Доля в 88% обошлась в 500 млн руб., уточнил Новиков. Оставшимися 12% владеют топ-менеджеры предприятия.

Это уже третья типография, мажоритарным или единственным владельцем которой за последние два года стал Новиков. Ему также принадлежат 98,36% Тверского полиграфкомбината и «Парето-принт» (через ООО «Новая гуманитарная компания»), следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». По данным Российской книжной палаты за 2021 г., на три этих предприятия приходился 21% от общего тиража непериодических изданий (около 389,5 млн экземпляров).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных