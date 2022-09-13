Владелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков инвестирует 2 млрд рублей в полиграфический бизнес

Это уже третья типография, мажоритарным или единственным владельцем которой за последние два года стал Новиков. Ему также принадлежат 98,36% Тверского полиграфкомбината и «Парето-принт» (через ООО «Новая гуманитарная компания»), следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». По данным Российской книжной палаты за 2021 г., на три этих предприятия приходился 21% от общего тиража непериодических изданий (около 389,5 млн экземпляров).