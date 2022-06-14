Электронные книги уступают рынок бумажным изданиям

Доля цифровых книг за пять месяцев с декабря 2021 г. по май 2022 г. впервые снизилась на 8 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2020–2021 гг. – до 16% от всех продаж топ-50 книг, следует из данных Всероссийского книжного рейтинга (есть в распоряжении «Ведомостей», рейтинг проводится с 2020 г.). Соответственно, доля бумажных книг в первом полугодии 2022 г. выросла до 84%. Всего за эти пять месяцев общие продажи 50 самых популярных изданий с учетом цифровых составили 730,2 млн руб. Это на 77% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщил «Ведомостям» президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.