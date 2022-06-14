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Электронные книги уступают рынок бумажным изданиям

Доля цифровых книг в рейтинге топ-50 по продажам впервые снизилась на 8 п. п. до 16%
Дмитрий Игнатьев
Падение доли цифровых книг – это не долгосрочный тренд / Евгений Разумный / Ведомости

Продажи цифровых книг из-за приостановки работы в России международных платежных систем и роста реализации бумажных изданий впервые показали отрицательную динамику по продажам за пять месяцев. На этом фоне издатели и дистрибуторы опасаются роста пиратства книг

Доля цифровых книг за пять месяцев с декабря 2021 г. по май 2022 г. впервые снизилась на 8 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2020–2021 гг. – до 16% от всех продаж топ-50 книг, следует из данных Всероссийского книжного рейтинга (есть в распоряжении «Ведомостей», рейтинг проводится с 2020 г.). Соответственно, доля бумажных книг в первом полугодии 2022 г. выросла до 84%. Всего за эти пять месяцев общие продажи 50 самых популярных изданий с учетом цифровых составили 730,2 млн руб. Это на 77% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщил «Ведомостям» президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных