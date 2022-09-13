Россия столкнулась с необходимостью создать свою добычу редких металлов

Россия столкнулась с необходимостью создать свою добычу редких металловМинпромторг разработал план импортозамещения для отрасли, но для этого потребуется больше господдержки
Минпромторг включил в стратегию развития металлургии до 2030 г. цели по импортозамещению редких металлов, а также хрома и марганца. Это следует из подготовленного министерством проекта стратегии (есть у «Ведомостей»). Потребность в редких металлах до начала СВО на Украине, по данным Счетной палаты (СП), закрывалась в основном за счет импорта.
Ранее о крупных проектах по добыче редких металлов заявляли «Росатом», «Ростех», «Норникель», «Газпром» и другие крупные корпорации, но задача импортозамещения все еще далека от реализации. «Ведомости» разбирались, что мешает развиваться отрасли и есть ли у России шанс избавиться от импортной зависимости.
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