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Россия столкнулась с необходимостью создать свою добычу редких металлов

Минпромторг разработал план импортозамещения для отрасли, но для этого потребуется больше господдержки
Василий Милькин Николай Николаев Александр Волобуев
Для импортозамещения ниобия (на фото), согласно документу, подготавливаются к эксплуатации два месторождения / ТАСС

Минпромторг включил в стратегию развития металлургии до 2030 г. цели по импортозамещению редких металлов, а также хрома и марганца. Это следует из подготовленного министерством проекта стратегии (есть у «Ведомостей»). Потребность в редких металлах до начала СВО на Украине, по данным Счетной палаты (СП), закрывалась в основном за счет импорта.

Ранее о крупных проектах по добыче редких металлов заявляли «Росатом», «Ростех», «Норникель», «Газпром» и другие крупные корпорации, но задача импортозамещения все еще далека от реализации. «Ведомости» разбирались, что мешает развиваться отрасли и есть ли у России шанс избавиться от импортной зависимости.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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