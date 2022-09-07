Минпромторг поддержал льготу по уплате акциза на жидкую сталь для металлургов

Евтухов добавил, что предложение по изменению расчета НДПИ сейчас формируется ассоциацией «Русская сталь» и в ближайшее время будет направлено в Минфин. В Минфине на момент публикации на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель «Русской стали» подтвердил «Ведомостям», что предложения по корректировке НДПИ разрабатываются, но отказался раскрыть детали.