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Минпромторг поддержал льготу по уплате акциза на жидкую сталь для металлургов

Но отрасль получит послабление, только если экспортные цены продолжат падение
Николай Николаев
Минпромторг поддержал льготу по уплате акциза на жидкую сталь для металлургов / Андрей Гордеев / Ведомости

Минпромторг поддерживает смягчение условий уплаты акциза на сталь для металлургов. Минимальная планка экспортной цены сляба, при которой акциз не уплачивается, может вырасти с текущих $300/т (18 000 руб. по текущему курсу) до 30 000 руб./т. Об этом 6 сентября заявил на ВЭФ-2022 замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, этот вопрос, как и пересмотр налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железорудное сырье и коксующийся уголь, обсуждался 1 августа на совещании по развитию металлургической отрасли у президента Владимира Путина.

Евтухов добавил, что предложение по изменению расчета НДПИ сейчас формируется ассоциацией «Русская сталь» и в ближайшее время будет направлено в Минфин. В Минфине на момент публикации на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель «Русской стали» подтвердил «Ведомостям», что предложения по корректировке НДПИ разрабатываются, но отказался раскрыть детали.

Как писали «Ведомости», в ходе совещания по развитию металлургии вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров предлагал снизить акциз на жидкую сталь, а также пересмотреть НДПИ на железную руду и коксующийся уголь. Он тогда обращал внимание, что надбавки были введены в 2021 г. «на волне сверхдоходов» металлургов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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