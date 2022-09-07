Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

Минприроды предложило льготы для новых проектов по добыче дефицитного сырья и трудноизвлекаемой нефти

Для них предлагается на 10 лет вычитать из НДПИ затраты на геологоразведку
Василий Милькин
Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов заявил, что для проработки налоговых льгот для ТрИЗ была создана рабочая группа. Она разрабатывает классификацию ТрИЗ и их «привязку к финансово-экономическим моделям». / Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС

Минприроды предлагает ввести понижающий коэффициент к ставке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых проектов по добыче стратегических видов сырья и трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) углеводородов. Об этом заявил 6 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022) министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

По оценке Минприроды, эта мера повысит инвестпривлекательность проектов. По словам Козлова, речь идет о понижающем коэффициенте к ставке НДПИ «на начальных этапах запуска проекта» – на первые 10 лет. Министр добавил, что для проработки налоговых льгот для ТрИЗ была создана рабочая группа. Она разрабатывает классификацию ТрИЗ и их «привязку к финансово-экономическим моделям».

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных