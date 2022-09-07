Минприроды предложило льготы для новых проектов по добыче дефицитного сырья и трудноизвлекаемой нефти

По оценке Минприроды, эта мера повысит инвестпривлекательность проектов. По словам Козлова, речь идет о понижающем коэффициенте к ставке НДПИ «на начальных этапах запуска проекта» – на первые 10 лет. Министр добавил, что для проработки налоговых льгот для ТрИЗ была создана рабочая группа. Она разрабатывает классификацию ТрИЗ и их «привязку к финансово-экономическим моделям».