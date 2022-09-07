Минприроды предложило льготы для новых проектов по добыче дефицитного сырья и трудноизвлекаемой нефти

Минприроды предложило льготы для новых проектов по добыче дефицитного сырья и трудноизвлекаемой нефтиДля них предлагается на 10 лет вычитать из НДПИ затраты на геологоразведку
Минприроды предлагает ввести понижающий коэффициент к ставке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых проектов по добыче стратегических видов сырья и трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) углеводородов. Об этом заявил 6 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022) министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
По оценке Минприроды, эта мера повысит инвестпривлекательность проектов. По словам Козлова, речь идет о понижающем коэффициенте к ставке НДПИ «на начальных этапах запуска проекта» – на первые 10 лет. Министр добавил, что для проработки налоговых льгот для ТрИЗ была создана рабочая группа. Она разрабатывает классификацию ТрИЗ и их «привязку к финансово-экономическим моделям».
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