СПГ-завод в Ленинградской области могут расширить до 3,5 млн т в год

СПГ-завод в Ленинградской области могут расширить до 3,5 млн т в годСпрос на эти объемы должен найтись в России или странах Азии
Мощности завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Портовая» (проект расположен в Ленинградской области) могут быть увеличены с нынешних 1,5 млн т в год до 3,5 млн т, сообщил «Газпром» 15 сентября. Перспективу расширения мощностей компания рассматривает совместно с «Русхимальянсом» (паритетное СП «Газпрома» и «Русгаздобычи») и «Газпром Линде инжинирингом», соглашения между компаниями были подписаны в рамках Петербургского международного газового форума.
В сообщении подчеркивается, что в случае принятия решения о расширении завода строительство будет осуществляться с применением российского оборудования и технологий. «Будет изучена возможность строительства дополнительной технологической линии мощностью до 2 млн т СПГ в год», – заявил «Газпром». Подробностей соглашения с «Русхимальянсом» и «Газпромом Линде инжинирингом» не сообщается.