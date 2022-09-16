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СПГ-завод в Ленинградской области могут расширить до 3,5 млн т в год

Спрос на эти объемы должен найтись в России или странах Азии
Матвей Катков
Расширение проекта до 3,5 млн т СПГ в год может стоить около $2 млрд / «Газпром СПГ Портовая»

Мощности завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Портовая» (проект расположен в Ленинградской области) могут быть увеличены с нынешних 1,5 млн т в год до 3,5 млн т, сообщил «Газпром» 15 сентября. Перспективу расширения мощностей компания рассматривает совместно с «Русхимальянсом» (паритетное СП «Газпрома» и «Русгаздобычи») и «Газпром Линде инжинирингом», соглашения между компаниями были подписаны в рамках Петербургского международного газового форума.

В сообщении подчеркивается, что в случае принятия решения о расширении завода строительство будет осуществляться с применением российского оборудования и технологий. «Будет изучена возможность строительства дополнительной технологической линии мощностью до 2 млн т СПГ в год», – заявил «Газпром». Подробностей соглашения с «Русхимальянсом» и «Газпромом Линде инжинирингом» не сообщается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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