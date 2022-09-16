СПГ-завод в Ленинградской области могут расширить до 3,5 млн т в год

Мощности завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Портовая» (проект расположен в Ленинградской области) могут быть увеличены с нынешних 1,5 млн т в год до 3,5 млн т, сообщил «Газпром» 15 сентября. Перспективу расширения мощностей компания рассматривает совместно с «Русхимальянсом» (паритетное СП «Газпрома» и «Русгаздобычи») и «Газпром Линде инжинирингом», соглашения между компаниями были подписаны в рамках Петербургского международного газового форума.