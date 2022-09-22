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«Газпром» построит 22 малых СПГ-завода за 130 млрд рублей

Дополнительные объемы газа пойдут как на экспорт, так и на внутренний рынок
Матвей Катков Дарья Савенкова
Максим Стулов / Ведомости

«Газпром» планирует в ближайшие годы инвестировать около 130 млрд руб. в строительство 22 малотоннажных заводов по производству сжиженного газа (СПГ). Об этом на Тюменском нефтегазовом форуме (ТНФ-2022) сообщил журналистам председатель совета директоров компании «Газпром СПГ технологии» (дочерняя структура «Газпрома») Алексей Кахидзе. По его словам, на строительство одного такого предприятия уйдет около 2–3 лет, СПГ-заводы будут располагаться «преимущественно рядом с трассами, ближе к городам-миллионникам».

Он также добавил, что финальная карта этих объектов будет представлена в течение месяца. «Надо будет согласовывать [этот вопрос] с «Новатэком», чтобы не толкаться в одной локации, чтобы могли реально охватить рынок», – пояснил он. Из презентации компании, представленной на ТНФ-2022, следует, что общая мощность заводов составит порядка 1,08 млн т в год. Они могут появиться в Ленобласти, Воронеже, Белгороде, Краснодаре, Архангельске, Владивостоке и ряде других городов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных