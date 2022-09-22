«Газпром» построит 22 малых СПГ-завода за 130 млрд рублей

Он также добавил, что финальная карта этих объектов будет представлена в течение месяца. «Надо будет согласовывать [этот вопрос] с «Новатэком», чтобы не толкаться в одной локации, чтобы могли реально охватить рынок», – пояснил он. Из презентации компании, представленной на ТНФ-2022, следует, что общая мощность заводов составит порядка 1,08 млн т в год. Они могут появиться в Ленобласти, Воронеже, Белгороде, Краснодаре, Архангельске, Владивостоке и ряде других городов.