«Газпром» построит 22 малых СПГ-завода за 130 млрд рублей

«Газпром» построит 22 малых СПГ-завода за 130 млрд рублейДополнительные объемы газа пойдут как на экспорт, так и на внутренний рынок
«Газпром» планирует в ближайшие годы инвестировать около 130 млрд руб. в строительство 22 малотоннажных заводов по производству сжиженного газа (СПГ). Об этом на Тюменском нефтегазовом форуме (ТНФ-2022) сообщил журналистам председатель совета директоров компании «Газпром СПГ технологии» (дочерняя структура «Газпрома») Алексей Кахидзе. По его словам, на строительство одного такого предприятия уйдет около 2–3 лет, СПГ-заводы будут располагаться «преимущественно рядом с трассами, ближе к городам-миллионникам».
Он также добавил, что финальная карта этих объектов будет представлена в течение месяца. «Надо будет согласовывать [этот вопрос] с «Новатэком», чтобы не толкаться в одной локации, чтобы могли реально охватить рынок», – пояснил он. Из презентации компании, представленной на ТНФ-2022, следует, что общая мощность заводов составит порядка 1,08 млн т в год. Они могут появиться в Ленобласти, Воронеже, Белгороде, Краснодаре, Архангельске, Владивостоке и ряде других городов.