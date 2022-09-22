Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

«Лукойл» пожаловался на дороговизну стальных труб

Цена растет из-за повышенного спроса на фоне реализации крупных инвестпроектов
Николай Николаев Василий Милькин Дарья Савенкова
В августе 2022 г. средние цены на отдельные виды трубной продукции, применяемой в нефтегазовой промышленности, выросли / Максим Стулов / Ведомости

Нефтекомпании обеспокоены ростом цен на трубную продукцию, заявил 21 сентября на Тюменском нефтегазовом форуме (ТНФ-2022) вице-президент «Лукойла» Глеб Овсянников. По его словам, с начала 2022 г. цены на сырье для металлургов упали на 50%, при этом стоимость труб выросла на 10–15% до 90 000–92 000 руб. за 1 т.

«Сейчас создалась монопольная ситуация. Нам бы хотелось, чтобы правительство уделило большее внимание ценообразованию на эту продукцию», – сказал топ-менеджер. Он не уточнил, направляла ли компания какие-либо жалобы в правительство или ФАС. «Ведомости» направили запросы в «Лукойл» и другие нефтегазовые компании относительно роста цен на трубную продукцию.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных