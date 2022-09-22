«Лукойл» пожаловался на дороговизну стальных труб

«Лукойл» пожаловался на дороговизну стальных трубЦена растет из-за повышенного спроса на фоне реализации крупных инвестпроектов
Нефтекомпании обеспокоены ростом цен на трубную продукцию, заявил 21 сентября на Тюменском нефтегазовом форуме (ТНФ-2022) вице-президент «Лукойла» Глеб Овсянников. По его словам, с начала 2022 г. цены на сырье для металлургов упали на 50%, при этом стоимость труб выросла на 10–15% до 90 000–92 000 руб. за 1 т.
«Сейчас создалась монопольная ситуация. Нам бы хотелось, чтобы правительство уделило большее внимание ценообразованию на эту продукцию», – сказал топ-менеджер. Он не уточнил, направляла ли компания какие-либо жалобы в правительство или ФАС. «Ведомости» направили запросы в «Лукойл» и другие нефтегазовые компании относительно роста цен на трубную продукцию.
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