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Основатель сети «Тануки» Александр Орлов продал последние активы в России

Сделка могла быть номинальной, допускают эксперты
Маргарита Соболь Анна Киселева
Судя по «СПАРК-Интерфаксу», доли в «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород» были последними крупными активами Орлова в России / Евгений Разумный / Ведомости

Александр Орлов продал доли в размере 33,3% в трех фирмах – «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта в середине августа. Покупатель – бизнесмен Андрей Аскерко. Упомянутым компаниям принадлежит шесть ресторанов «Тануки» в Москве, Подмосковье, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Их совокупная выручка за прошлый год составила 295 млн руб. При этом только новгородская компания показала существенную чистую прибыль в 13,6 млн руб. Стоимость каждой точки «Тануки» омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы и Московской области и основатель ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов оценивает примерно в 40 млн руб. Из этого следует, что покупатель доли Орлова мог заплатить за них до 80 млн руб.

Орлов – один из самых известных рестораторов в России. Созданная им (в партнерстве с Андреем Исаевым) в 2004 г. сеть японских ресторанов «Тануки», согласно информации на сайте холдинга TanukiFamily, насчитывает 76 точек, 66 из которых расположены в Москве, остальные – в Екатеринбурге, Краснодаре, Самаре, Воронеже и т. д.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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