Основатель сети «Тануки» Александр Орлов продал последние активы в России

Александр Орлов продал доли в размере 33,3% в трех фирмах – «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта в середине августа. Покупатель – бизнесмен Андрей Аскерко. Упомянутым компаниям принадлежит шесть ресторанов «Тануки» в Москве, Подмосковье, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Их совокупная выручка за прошлый год составила 295 млн руб. При этом только новгородская компания показала существенную чистую прибыль в 13,6 млн руб. Стоимость каждой точки «Тануки» омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы и Московской области и основатель ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов оценивает примерно в 40 млн руб. Из этого следует, что покупатель доли Орлова мог заплатить за них до 80 млн руб.