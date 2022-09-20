Бывший ресторанный холдинг основателя «Тануки» запускает сеть бань

Девелоперская группа «Основа» еще в 2018 г. планировала вложить 5 млрд руб. в создание сети оздоровительных комплексов под брендом Termoland, но в том числе из-за пандемии коронавируса успела открыть только два, причем один из них площадью более 5000 кв. м летом этого года. По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьева, средний срок окупаемости таких проектов составляет 5-6 лет. Он говорит, что спрос в сегменте оздоровительных процедур сейчас растет, среди причин – активное развитие внутреннего туризма и востребованность отдыха у воды и на воде. При этом он также утверждает, что на данном рынке сейчас представлены менее десятка серьезных игроков. Ручьев утверждает, что планы компании по открытию новых проектов в этом сегменте остались и сейчас прорабатывается несколько площадок в столице.