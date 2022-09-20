Бывший ресторанный холдинг основателя «Тануки» запускает сеть бань

Бывший ресторанный холдинг основателя «Тануки» запускает сеть баньТакие проекты могут долго окупаться, хотя спрос на них и вырос после пандемии
Ресторанный холдинг Alba Group запускает сеть банных комплексов под брендом «Жар-птица» в Москве и регионах, рассказал «Ведомостям» его представитель. О планах компании также знает один из консультантов, работавший с ней. По словам представителя Alba Group, первый банный комплекс общей площадью 4000 кв. м откроется на ул. Нижняя Масловка в российской столице. Он будет включать в себя мужские общественные бани на 160 мест и VIP-апартаменты (6 номеров по 10 мест). В конце декабря там же появятся и женские бани на 50 мест. В комплексе запланированы сауна, хаммам, релакс-перины, соляные покои и проч.
Инвестиции в него, по словам представителя Alba Group, составили порядка $10 млн (около 600 млн руб.).
В следующем году компания также хочет сдать в эксплуатацию второй банный комплекс на Новорижском шоссе. Его площадь – 2500 кв. м, он займет 3 га земли. Третий объект на 6000 кв. м она намерена открыть в Казани. Аналогичные комплексы также появятся в еще некоторых районах Подмосковья, а также городах-миллионниках (Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе). Всего их будет около 10, инвестиции в каждый – не менее $10 млн, уточнил исполнительный директор банного департамента Alba Group Олег Пашков.
Alba Group еще в этом году была частью международной группы Bulldozer Group основателя сети «Тануки» Александра Орлова. В июле бизнесмен продал российское подразделение неназванным бизнесменам с Ближнего Востока, при этом топ-менеджмент компании не поменялся. Сегодня в Alba Group входят 15 ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Среди них – «Хорошая девочка», Lou Lou, «Такахули», «Юг 22», Eshak и «Манана». Выручка группы не раскрывается.
Рынок банных услуг в России растет, сама ниша сейчас далека от насыщения, объясняет причину запуска нового бизнеса представитель Alba Group. Он напоминает, что в Москве на данный момент работает всего 9 крупных банных комплексов (среди них Варшавские, Ржевские, Краснопресненские, Сандуновские, Коптевские бани).
Согласно «СПАРК-Интерфаксу», в России сейчас действует более 2700 юрлиц, специализирующихся на физкультурно-оздоровительной деятельности. В пятерку крупнейших по обороту профильных предприятий (бани и спа-комплексы) входят банный комплекс «Аннино» с отелем в Ленинградской области (1,07 млрд руб.), сеть «Сандуны» (1,02 млрд руб.), а также термальный комплекс «Мира Термы» в Новосибирске (371 млн руб.), отель Parklane Resort & SPA с большим спа-комплексом (278 млн руб.) и «Краснопресненские бани» (249 млн руб.).
Запросы в эти компании остались без ответов.
Данный сегмент давно требовал «окультуривания», так как спрос на такой отдых традиционно высок, а цивилизованное предложение на российскому рынке почти отсутствует, говорит руководитель Центра стратегических разработок Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян. Он отмечает, что концепция комплексов, сочетающих услуги бань, оздоровительные процедуры и общепит, сейчас развита в Китае. Сочетание таких функций – это «достаточно рентабельная история», которая позволяет обеспечить трафик и в рестораны, и в банный комплекс, указывает он.
Крупные компании в последние годы предпринимали попытки инвестировать в создание оздоровительных объектов. К примеру, компания «КСП капитал управление активами», управляющая активами в том числе семьи председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, объявляла о создании закрытого паевого фонда «Н2О Виталити». Он намеревался построить за пять лет 45 объектов – небольших акватермальных комплексов, оздоровительных центров с бассейнами и загородный отель с медицинским центром. Но с прошлого года информация о фонде не обновлялась. Привлечение средств в фонд было приостановлено в связи с турбулентностью на финансовом рынке и высокими ставками со стороны банков для частных инвесторов, пояснил заместитель генерального директора «КСП капитал управление активами» Дмитрий Ярцев. Но, по его словам, с августа его формирование возобновилось, сейчас идет работа на тремя пилотными проектами. Общий объем инвестиций в них составляет 1,1 млрд руб.
Девелоперская группа «Основа» еще в 2018 г. планировала вложить 5 млрд руб. в создание сети оздоровительных комплексов под брендом Termoland, но в том числе из-за пандемии коронавируса успела открыть только два, причем один из них площадью более 5000 кв. м летом этого года. По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьева, средний срок окупаемости таких проектов составляет 5-6 лет. Он говорит, что спрос в сегменте оздоровительных процедур сейчас растет, среди причин – активное развитие внутреннего туризма и востребованность отдыха у воды и на воде. При этом он также утверждает, что на данном рынке сейчас представлены менее десятка серьезных игроков. Ручьев утверждает, что планы компании по открытию новых проектов в этом сегменте остались и сейчас прорабатывается несколько площадок в столице.
Основным риском для индустрии была пандемия, но сейчас серьезных кардинальных мер и ограничений не ожидается, рассуждает Ручьев. Еремян же предупреждает, что, несмотря на отсутствие конкуренции, появление на этом рынке крупного игрока с большим объемом инвестиций снизит рентабельность у всех его участников. Но в любом случае насыщение рынка крупных городов такими форматами пока не предвидится в течении пяти лет.
Вопрос насыщенности рынка на данный момент не стоит, современных банных и термальных комплексом в России мало, считает партнер и руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Commonwealth Partnership Марина Смирнова. Правда, в открытии новых проектов она видит определенные риски. Во-первых, независимо от расположения у водных комплексов сложная эксплуатационная составляющая: высокие коммунальные расходы, сезонность спроса и не самая высокая маржинальность. По ее словам, точки в крупных городах или на развитых курортах могут действительно окупиться за 5-6 лет, а если термы расположены далеко от них – то и все 10 лет.
Кроме того, в некоторых отдаленных районах, например на Байкале или Камчатке, для нормального функционирования банных комплексов надо строить еще и гостиницу, а это еще больше увеличивает сроки окупаемости проектов. Развивать бани и термы как отдельный бизнес, по ее мнению, имеет смысл в сетевом формате, чтобы экономить на административных расходах, но не все игроки рынка на это способны.