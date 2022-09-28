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Авиакомпании просят ускорить сертификацию агрегатов для L-410

Эксплуатация этого самолета из-за санкций может прекратиться в ближайшие месяцы
Арина Литова
Самолет L-410 разработан в конце 1960-х гг. и может перевозить 19 пассажиров на местных воздушных линиях / Максим Стулов / Ведомости

Российские эксплуатанты легкого двухмоторного самолета L-410, завод-изготовитель и предприятия по техобслуживанию воздушного судна (ВС) 6 сентября обратились к министру транспорта Виталию Савельеву с просьбой дополнить существующее авиационное законодательство для ускорения сертификации компонентов и изменений типовой конструкции самолета.

«Ведомости» ознакомились с копией письма, два источника в авиакомпаниях подтвердили его отправку. Обращение подписали «Сибирская легкая авиация» (СиЛА), «Камчатское авиационное предприятие», «Аэропорт Оренбург», «Красавиа», «2-й Архангельский объединенный авиаотряд», «Аэросервис», Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) и Югорский филиал авиапредприятия «Газпром авиа».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных