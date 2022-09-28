Авиакомпании просят ускорить сертификацию агрегатов для L-410

Авиакомпании просят ускорить сертификацию агрегатов для L-410Эксплуатация этого самолета из-за санкций может прекратиться в ближайшие месяцы
Российские эксплуатанты легкого двухмоторного самолета L-410, завод-изготовитель и предприятия по техобслуживанию воздушного судна (ВС) 6 сентября обратились к министру транспорта Виталию Савельеву с просьбой дополнить существующее авиационное законодательство для ускорения сертификации компонентов и изменений типовой конструкции самолета.
«Ведомости» ознакомились с копией письма, два источника в авиакомпаниях подтвердили его отправку. Обращение подписали «Сибирская легкая авиация» (СиЛА), «Камчатское авиационное предприятие», «Аэропорт Оренбург», «Красавиа», «2-й Архангельский объединенный авиаотряд», «Аэросервис», Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) и Югорский филиал авиапредприятия «Газпром авиа».
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