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Экспорт черных металлов по железной дороге в сентябре упал на 43%

РЖД не может договориться с металлургами по скидкам под гарантии перевозок
Ксения Потаева Василий Милькин
Для решения проблемы РЖД готова предоставлять скидки металлургам, но только при гарантированных объемах перевозок / Максим Стулов / Ведомости

Погрузка черных металлов на экспорт по итогам сентября 2022 г. на сети «Российские железные дороги» (РЖД) упала на 43% к аналогичному месяцу прошлого года до 1,34 млн т. Об этом 3 октября сообщил журналистам замгендиректора монополии Алексей Шило. Снижение за девять месяцев 2022 г. составило 14%, было перевезено 19 млн т.

По словам топ-менеджера, падение связано «с санкционным давлением на металлургические компании и их владельцев». В сентябре ситуация усугубилась на фоне снижения отгрузок в восточном направлении. Это связано с тем, что цены на продукцию не позволяют покрывать транспортные затраты, особенно на дальние расстояния (более 9000 км), пояснил Шило.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных