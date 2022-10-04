Экспорт черных металлов по железной дороге в сентябре упал на 43%РЖД не может договориться с металлургами по скидкам под гарантии перевозок
Погрузка черных металлов на экспорт по итогам сентября 2022 г. на сети «Российские железные дороги» (РЖД) упала на 43% к аналогичному месяцу прошлого года до 1,34 млн т. Об этом 3 октября сообщил журналистам замгендиректора монополии Алексей Шило. Снижение за девять месяцев 2022 г. составило 14%, было перевезено 19 млн т.
По словам топ-менеджера, падение связано «с санкционным давлением на металлургические компании и их владельцев». В сентябре ситуация усугубилась на фоне снижения отгрузок в восточном направлении. Это связано с тем, что цены на продукцию не позволяют покрывать транспортные затраты, особенно на дальние расстояния (более 9000 км), пояснил Шило.
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