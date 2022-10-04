Экспорт черных металлов по железной дороге в сентябре упал на 43%

Погрузка черных металлов на экспорт по итогам сентября 2022 г. на сети «Российские железные дороги» (РЖД) упала на 43% к аналогичному месяцу прошлого года до 1,34 млн т. Об этом 3 октября сообщил журналистам замгендиректора монополии Алексей Шило. Снижение за девять месяцев 2022 г. составило 14%, было перевезено 19 млн т.