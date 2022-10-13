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Турция заработала до $2,5 млрд на экспорте нефтепродуктов из российской нефти

Основными покупателями топлива стали США, Великобритания и Германия
Дарья Савенкова Василий Милькин
Турция резко нарастила производство и экспорт нефтепродуктов за первые семь месяцев 2022 г. на фоне роста импорта дешевой нефти из России / Umit Bektas / Reuters

По данным ведомства, импорт сырой нефти из России за январь – июль этого года вырос в 2,4 раза в годовом выражении почти до 5,6 млн т. Общий импорт нефти и нефтепродуктов из РФ за этот период вырос на 55% до 8,94 млн т. Единственной снизившейся статьей импорта стало дизтопливо: его ввоз упал на 28% до 1,8 млн т. «Ведомости» направили запрос в Минэнерго РФ.

Рост импорта российской нефти позволил турецким НПЗ увеличить выпуск авиакеросина и судового топлива, следует из данных турецкой статистики. За первые семь месяцев этого года в Турции было произведено около 2,8 млн т авиакеросина, что на 57% больше, чем за тот же период 2021 г. Производство судового топлива выросло в 2,4 раза до 1,25 млн т. Общий объем производства нефтепродуктов в январе – июле в стране вырос на 14,7% до 22,36 млн т.

В результате на 69% до 2,3 млн т вырос и вывоз авиакеросина из Турции за январь – июль. Этот продукт поднялся со 2-го места на 1-е по объемам экспорта, обогнав дизтопливо. Экспорт дизеля Турция снизила на 11,5% до 1,35 млн т. Экспорт судового топлива увеличился вдвое и достиг 1,27 млн т. Поставки турецкого бензина на мировой рынок увеличились скромнее – на 25% до 1,26 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных