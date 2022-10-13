Турция заработала до $2,5 млрд на экспорте нефтепродуктов из российской нефти

Турция заработала до $2,5 млрд на экспорте нефтепродуктов из российской нефтиОсновными покупателями топлива стали США, Великобритания и Германия
По данным ведомства, импорт сырой нефти из России за январь – июль этого года вырос в 2,4 раза в годовом выражении почти до 5,6 млн т. Общий импорт нефти и нефтепродуктов из РФ за этот период вырос на 55% до 8,94 млн т. Единственной снизившейся статьей импорта стало дизтопливо: его ввоз упал на 28% до 1,8 млн т. «Ведомости» направили запрос в Минэнерго РФ.
Рост импорта российской нефти позволил турецким НПЗ увеличить выпуск авиакеросина и судового топлива, следует из данных турецкой статистики. За первые семь месяцев этого года в Турции было произведено около 2,8 млн т авиакеросина, что на 57% больше, чем за тот же период 2021 г. Производство судового топлива выросло в 2,4 раза до 1,25 млн т. Общий объем производства нефтепродуктов в январе – июле в стране вырос на 14,7% до 22,36 млн т.
В результате на 69% до 2,3 млн т вырос и вывоз авиакеросина из Турции за январь – июль. Этот продукт поднялся со 2-го места на 1-е по объемам экспорта, обогнав дизтопливо. Экспорт дизеля Турция снизила на 11,5% до 1,35 млн т. Экспорт судового топлива увеличился вдвое и достиг 1,27 млн т. Поставки турецкого бензина на мировой рынок увеличились скромнее – на 25% до 1,26 млн т.