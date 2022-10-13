Турция заработала до $2,5 млрд на экспорте нефтепродуктов из российской нефти

Рост импорта российской нефти позволил турецким НПЗ увеличить выпуск авиакеросина и судового топлива, следует из данных турецкой статистики. За первые семь месяцев этого года в Турции было произведено около 2,8 млн т авиакеросина, что на 57% больше, чем за тот же период 2021 г. Производство судового топлива выросло в 2,4 раза до 1,25 млн т. Общий объем производства нефтепродуктов в январе – июле в стране вырос на 14,7% до 22,36 млн т.