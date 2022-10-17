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На заводе Nissan в Петербурге будут собирать китайские машины

Площадку, вероятно, передадут «Камазу», которому предстоит договориться с партнером из КНР
Денис Ильюшенков
Nissan стал третьим производителем легковых автомобилей, заявившим о полном прекращении производства в России / ANATOLY MALTSEV / EPA / ТАСС

Как выяснили «Ведомости», план, при котором бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге сохранит работоспособность, включает в себя привлечение китайского автоконцерна при посредничестве «Камаза». Одним из рассматриваемых партнеров из КНР является автоконцерн FAW. Об этом рассказали два источника «Ведомостей», знакомых с планами властей в отношении площадки японского автопроизводителя.

Минпромторг объявил о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» 11 октября. В периметр сделки кроме завода мощностью 100 000 автомобилей в год также входят научно-исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. Все это будет продано подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» за 1 евро. Nissan оценил единовременные убытки компании в связи с уходом из России примерно в 100 млрд иен ($686 млн).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных