На заводе Nissan в Петербурге будут собирать китайские машины

Минпромторг объявил о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» 11 октября. В периметр сделки кроме завода мощностью 100 000 автомобилей в год также входят научно-исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. Все это будет продано подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» за 1 евро. Nissan оценил единовременные убытки компании в связи с уходом из России примерно в 100 млрд иен ($686 млн).