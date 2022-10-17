На заводе Nissan в Петербурге будут собирать китайские машины

На заводе Nissan в Петербурге будут собирать китайские машиныПлощадку, вероятно, передадут «Камазу», которому предстоит договориться с партнером из КНР
Как выяснили «Ведомости», план, при котором бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге сохранит работоспособность, включает в себя привлечение китайского автоконцерна при посредничестве «Камаза». Одним из рассматриваемых партнеров из КНР является автоконцерн FAW. Об этом рассказали два источника «Ведомостей», знакомых с планами властей в отношении площадки японского автопроизводителя.
Минпромторг объявил о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» 11 октября. В периметр сделки кроме завода мощностью 100 000 автомобилей в год также входят научно-исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. Все это будет продано подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» за 1 евро. Nissan оценил единовременные убытки компании в связи с уходом из России примерно в 100 млрд иен ($686 млн).