В России закрывают одно из шести предприятий по выпуску вольфрама

В России закрывают одно из шести предприятий по выпуску вольфрамаЛермонтовский ГОК так и не дождался налоговых льгот
КГУП «Примтеплоэнерго» приняло решение о ликвидации принадлежащего ему Лермонтовского горно-обогатительного комбината (ГОК) — одного из шести действующих в России производителей вольфрамового концентрата. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба «Примтеплоэнерго».
Предприятие, расположенное в Приморском крае, закрывают «из-за убытков и накопленной задолженности». В релизе отмечается, что у ГОКа «отсутствуют рынки сбыта» продукции, а накопленная задолженность достигла 400 млн руб., в том числе 150 млн руб. — перед КГУП «Примтеплоэнерго». Для продолжения производственной деятельности Лермонтовскому ГОКу необходимы инвестиции в 250 млн руб. на приобретение реагентов для производства концентрата, расширение производственной базы и проведение геологоразведочных работ (ГРР), добавили в компании. Но эта сумма равна «половине годовой ремонтной программы в сфере теплоснабжения и водоснабжения на территории 32 муниципальных образований Приморья», подчеркивают в «Примтеплоэнерго».
Лермонтовский ГОК эксплуатирует Лермонтовское месторождение вольфрама в Приморье (запасы на 1 января 2021 г. — 2000 т по категориям А+В+С₁). Предприятие — градообразующее для поселка Светлогорье. В 2020 г. добычные работы на месторождении были остановлены, а ГОК вел переработку материалов из отвалов некондиционных руд. В том же году «Примтеплоэнерго» пыталось продать предприятие на аукционе за 220,8 млн руб. Но торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Выручка Лермонтовского ГОКа за 2021 г. по РСБУ составила 121,4 млн руб., чистый убыток — 157,9 млн руб.
«Примтеплоэнерго» в релизе отмечает, что решение о необходимости дальнейшей добычи вольфрамовых руд на месторождении «будет приниматься министерством промышленности и торговли Приморского края с учетом складывающейся конъюнктуры рынка». «Ведомости» направили запросы в региональное министерство и в Минпромторг России.
По данным Минприроды, добычу вольфрамсодержащих руд и техногенного материала с последующим получением вольфрамовых концентратов в России сейчас ведут всего шесть компаний. Добыча вольфрама из недр ведется в Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, из техногенных образований — в Бурятии и Забайкальском крае.
Компании «Приморский ГОК» и «Новоорловский ГОК» разрабатывают месторождения вольфрамовых руд «Восток 2» в Приморском крае и Спокойнинское в Забайкальском крае. Предприятие «Закаменск» перерабатывает материал Барун-Нарынского техногенного месторождения и Инкурского месторождения в Бурятии. В незначительном количестве вольфрам добывается и перерабатывается в концентрат компанией «Приморвольфрам». Компания «Правоурмийское», разрабатывающая Правоурмийское оловорудное месторождение в Хабаровском крае, осуществляет попутное производство вольфрамового концентрата.
Крупнейшим предприятием по выпуску вольфрамового концентрата является Приморский ГОК, на который в 2020 г. пришлось 57% производства в России. Лермонтовский ГОК является четвертым по объему выпуска, в 2020 г. он произвел 122,9 т концентрата (чуть более 4%).
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что ранее Лермонтовский ГОК обеспечивал до 20% выпуска оксида вольфрама в России. По его словам, предприятие выработало большую часть запасов, однако руда была богатой по содержанию вольфрама, что поддерживало добычу. При этом два последних года предприятие было убыточным.
В 2022 г. Минпромторг включил в проект стратегии развития металлургии до 2030 г. цели по импортозамещению редких металлов, в том числе и вольфрама («Ведомости» писали об этом 12 сентября). До начала СВО на Украине, по данным Счетной палаты, значительная часть потребности в редких металлах закрывалась за счет импорта. Для вольфрама доля импорта составляет 18%.
В проекте стратегии Минпромторг указывал, что добыча вольфрама должна быть обеспечена за счет проекта «Ростеха» на Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарии. Объемы производства на нем к 2026 г. должны составить 5000 т по оксиду вольфрама, что с учетом действующих производств «полностью закроет потребности отечественной промышленности». Представитель «Ростеха» ранее пояснял «Ведомостям», что в рамках проекта госкорпорации в Тырныаузе начато строительство инфраструктурных объектов. «Текущая оценка инвестиций – 55 млрд руб., включая строительство гидрометаллургического завода в Невинномысске», – говорил собеседник, поясняя что в проект уже вложено около 4 млрд руб.
Для стимулирования развития добычи редких металлов Минпромторг в проекте стратегии предлагал установить пониженный рентный коэффициент (устанавливается в зависимости от вида ископаемого и условий добычи) в формуле НДПИ, равный 1 (сейчас – 3,5). Также министерство считает целесообразным включить титан, цирконий, вольфрам и молибден в перечень редких металлов, для которых Налоговым кодексом (НК) при реализации новых проектов в течение первых 10 лет предусматривается понижающий коэффициент к НДПИ – 0,1.
Вольфрам в НК сейчас не считается редким металлом, для него установлены такие же параметры, как для основных цветных металлов – меди, никеля, свинца, цинка и др. (т. е. ставка НДПИ равна 28%). Снижение ставки, по оценке Минпромторга, позволит «продолжить работу действующих предприятий и даст возможность реализовать новые инвестпроекты».
«Предприятие географически близко к Китаю, поэтому продукция реализуется либо в России, где спрос довольно ограничен, либо на рынках АТР, который находится под жестким контролем китайских и вьетнамских поставщиков, которые не дают ценам подняться в попытке переиграть западных конкурентов», — поясняет Гришунин. Цены на вольфрам, по данным НРА, в 2021 г. выросли на 70-100%, но с начала 2022 г. цена упала на 30-60%, то есть фактический рост с января 2021 г. составил 40%. Сейчас цена составляет примерно $15 500/т. Такая динамика, по словам Гришунина, объясняется активным предложением продукции из Китая (более 80% мирового производства) и Вьетнама. Эксперт ожидает, что в ближайшее время цены на вольфрам еще снизятся, но в перспективе 3-5 лет возможен рост.
По мнению Гришунина, с учетом ожидаемого запуска Тырнаузского месторождения потребность в продукции Лермонтовского ГОКа «стоит не столь остро».