В России закрывают одно из шести предприятий по выпуску вольфрама

«Предприятие географически близко к Китаю, поэтому продукция реализуется либо в России, где спрос довольно ограничен, либо на рынках АТР, который находится под жестким контролем китайских и вьетнамских поставщиков, которые не дают ценам подняться в попытке переиграть западных конкурентов», — поясняет Гришунин. Цены на вольфрам, по данным НРА, в 2021 г. выросли на 70-100%, но с начала 2022 г. цена упала на 30-60%, то есть фактический рост с января 2021 г. составил 40%. Сейчас цена составляет примерно $15 500/т. Такая динамика, по словам Гришунина, объясняется активным предложением продукции из Китая (более 80% мирового производства) и Вьетнама. Эксперт ожидает, что в ближайшее время цены на вольфрам еще снизятся, но в перспективе 3-5 лет возможен рост.