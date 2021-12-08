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Правительство просят обнулить НДПИ для вольфрама и молибдена

Сейчас цены на эти важные для ОПК металлы взлетели, но эксперты жалуются на их волатильность
Василий Милькин
В ГОСТ Р 59128-2020 вольфрам и молибден относятся к редким металлам, но в Налоговом кодексе (НК) для них установлены такие же параметры, как для основных цветных металлов / Владимир Саяпин / ТАСС

Глава комитета Совета Федерации по экономполитике Андрей Кутепов (сенатор от Петербурга) разработал законопроект, предусматривающий обнуление ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей вольфрама и молибдена. Обнуление предлагается установить на пять лет с 1 января 2023 г. Соответствующее письмо 30 ноября Кутепов направил премьеру Михаилу Мишустину. «Ведомости» ознакомились с документами, отправку подтвердил представитель сенатора. В пресс-службе правительства не предоставили комментариев.

В пояснительной записке к законопроекту сенатора говорится, что высокие налоги делают невыгодным производство в России вольфрамовых и молибденовых концентратов. Последние активно применяются в ОПК, авиа- и ракетостроении. В частности, сталь, легированная вольфрамом, – материал для танковой брони и другой военной продукции, где требуется высокая прочность (снаряды с высокой проникающей способностью). Молибденовый концентрат также применяется как легирующая добавка к нержавеющей стали, конструкционной, инструментальной и другим спецсталям для нужд ОПК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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