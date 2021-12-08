Правительство просят обнулить НДПИ для вольфрама и молибдена

В пояснительной записке к законопроекту сенатора говорится, что высокие налоги делают невыгодным производство в России вольфрамовых и молибденовых концентратов. Последние активно применяются в ОПК, авиа- и ракетостроении. В частности, сталь, легированная вольфрамом, – материал для танковой брони и другой военной продукции, где требуется высокая прочность (снаряды с высокой проникающей способностью). Молибденовый концентрат также применяется как легирующая добавка к нержавеющей стали, конструкционной, инструментальной и другим спецсталям для нужд ОПК.