Правительство просят обнулить НДПИ для вольфрама и молибдена

Правительство просят обнулить НДПИ для вольфрама и молибденаСейчас цены на эти важные для ОПК металлы взлетели, но эксперты жалуются на их волатильность
Глава комитета Совета Федерации по экономполитике Андрей Кутепов (сенатор от Петербурга) разработал законопроект, предусматривающий обнуление ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей вольфрама и молибдена. Обнуление предлагается установить на пять лет с 1 января 2023 г. Соответствующее письмо 30 ноября Кутепов направил премьеру Михаилу Мишустину. «Ведомости» ознакомились с документами, отправку подтвердил представитель сенатора. В пресс-службе правительства не предоставили комментариев.
В пояснительной записке к законопроекту сенатора говорится, что высокие налоги делают невыгодным производство в России вольфрамовых и молибденовых концентратов. Последние активно применяются в ОПК, авиа- и ракетостроении. В частности, сталь, легированная вольфрамом, – материал для танковой брони и другой военной продукции, где требуется высокая прочность (снаряды с высокой проникающей способностью). Молибденовый концентрат также применяется как легирующая добавка к нержавеющей стали, конструкционной, инструментальной и другим спецсталям для нужд ОПК.