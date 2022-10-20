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Россию может покинуть первый западный фармпроизводитель

Скорее всего, это жест солидарности с остальными финскими компаниями
Анна Киселева
На данный момент OP продолжает импортировать в Россию готовые лекарства / Orion Pharma

Финская Orion Pharma (OP) начала ликвидацию российского офиса – его планируют закрыть до конца года, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с планами компании. По его данным, сейчас идут увольнения сотрудников местного подразделения. Эту информацию подтверждает источник, близкий к топ-менеджменту OP. На крупнейших рекрутинговых сервисах HeadHunter и SuperJob нет ни одной открытой вакансии со стороны финской компании, убедились «Ведомости».

OP работает в России 15 лет. В 2021 г. компания занимала 98-е место в рейтинге крупнейших фармацевтических компаний, по данным DSM Group. В 2022 г. она поднялась на 90-е место. Выручка российского подразделения компании за 2021 г. по РСБУ достигла 4,7 млрд руб., увеличившись на 45% к предыдущему году. Чистая прибыль за этот же период составила 121,6 млн руб. против 129,7 млн руб. годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных