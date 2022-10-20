Россию может покинуть первый западный фармпроизводитель

OP работает в России 15 лет. В 2021 г. компания занимала 98-е место в рейтинге крупнейших фармацевтических компаний, по данным DSM Group. В 2022 г. она поднялась на 90-е место. Выручка российского подразделения компании за 2021 г. по РСБУ достигла 4,7 млрд руб., увеличившись на 45% к предыдущему году. Чистая прибыль за этот же период составила 121,6 млн руб. против 129,7 млн руб. годом ранее.