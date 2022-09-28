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Бизнес

Фармацевтические ассоциации просят Мишустина дать отсрочку сотрудникам от призыва

Разъяснений для компаний этой отрасли по вопросам мобилизации пока нет
Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости

Девять фармацевтических и пациентских ассоциаций обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой предоставить отсрочки от призыва по мобилизации всему военнообязанному персоналу предприятий отрасли. Их письмо есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев и представители Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС и Ассоциации международных фармпроизводителей. Среди других подписантов – Национальная ассоциация производителей фармпродукции и медизделий «АПФ», Ассоциация индустрии товаров для здоровья, Союз профессиональных фармацевтических организаций и пр. Документ поступил в аппарат правительства, сообщил представитель кабмина.

Представители отрасли в обращении к Мишустину обращают внимание, что бесперебойная работа требуется компаниям, исследующим и разрабатывающим лекарства, производителям субстанций и готовых лекарств, а также дистрибуторам. На фармацевтических предприятиях задействованы высококвалифицированные сотрудники, которых нельзя быстро заменить из-за особенностей производства конкретного препарата, пояснил председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Алексей Кедрин. По словам Жулева, от работы отрасли зависят жизни миллионов граждан.

IT-компании на рынке госзаказа попросили отсрочку от мобилизации для всех сотрудников

Авторы инициативы утверждают, что это «кибервойска, которые обеспечивают безопасность, надежность работы и отказоустойчивость государственных систем»

Фармпромышленность должна обеспечивать нужды больниц, аптек, участников спецоперации лекарствами. В условиях боевых действий критически важными могут быть антибиотики, обезболивающие, противошоковые препараты, препараты крови и проч., говорится в письме.

26 сентября Минцифры разъяснило порядок подачи заявок на отсрочку от мобилизации для сотрудников аккредитованных IT-компаний и операторов связи, имеющих соответствующую лицензию.

Публичных разъяснений для фармацевтической отрасли еще нет. Руководство компании Biocad 21 сентября разослало своему персоналу письма, в которых работодатель сообщал о своем праве на отсрочку сотрудников. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей». В письме такое право объясняется тем, что Biocad – это предприятие непрерывного цикла, производящее лекарства. Заместитель генерального директора Biocad по работе с органами государственной власти Алексей Торгов отказался комментировать «внутреннюю рассылку».

Производитель инсулинов «Герофарм» направил запрос в Минпромторг с целью получить разъяснение по поводу перечня должностей, которым предоставляется отсрочка, сказал представитель этого системообразующего предприятия. Председатель совета директоров группы компаний «Р-фарм» Алексей Репик сообщал, что их компанию никто не уведомлял о возможности отсрочки. Не слышал ничего про это и президент крупнейшего производителя фармсубстанций «Активный компонент» Александр Семенов.

Представитель Минпромторга не предоставил комментарий по этому поводу.

В подготовке материала принимала участие Елизавета Клочкова

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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