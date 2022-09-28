Фармацевтические ассоциации просят Мишустина дать отсрочку сотрудникам от призыва

Девять фармацевтических и пациентских ассоциаций обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой предоставить отсрочки от призыва по мобилизации всему военнообязанному персоналу предприятий отрасли. Их письмо есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев и представители Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС и Ассоциации международных фармпроизводителей. Среди других подписантов – Национальная ассоциация производителей фармпродукции и медизделий «АПФ», Ассоциация индустрии товаров для здоровья, Союз профессиональных фармацевтических организаций и пр. Документ поступил в аппарат правительства, сообщил представитель кабмина.