Фармацевтические ассоциации просят Мишустина дать отсрочку сотрудникам от призыва

Фармацевтические ассоциации просят Мишустина дать отсрочку сотрудникам от призываРазъяснений для компаний этой отрасли по вопросам мобилизации пока нет
Девять фармацевтических и пациентских ассоциаций обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой предоставить отсрочки от призыва по мобилизации всему военнообязанному персоналу предприятий отрасли. Их письмо есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев и представители Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС и Ассоциации международных фармпроизводителей. Среди других подписантов – Национальная ассоциация производителей фармпродукции и медизделий «АПФ», Ассоциация индустрии товаров для здоровья, Союз профессиональных фармацевтических организаций и пр. Документ поступил в аппарат правительства, сообщил представитель кабмина.
Представители отрасли в обращении к Мишустину обращают внимание, что бесперебойная работа требуется компаниям, исследующим и разрабатывающим лекарства, производителям субстанций и готовых лекарств, а также дистрибуторам. На фармацевтических предприятиях задействованы высококвалифицированные сотрудники, которых нельзя быстро заменить из-за особенностей производства конкретного препарата, пояснил председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Алексей Кедрин. По словам Жулева, от работы отрасли зависят жизни миллионов граждан.
Фармпромышленность должна обеспечивать нужды больниц, аптек, участников спецоперации лекарствами. В условиях боевых действий критически важными могут быть антибиотики, обезболивающие, противошоковые препараты, препараты крови и проч., говорится в письме.
26 сентября Минцифры разъяснило порядок подачи заявок на отсрочку от мобилизации для сотрудников аккредитованных IT-компаний и операторов связи, имеющих соответствующую лицензию.
Публичных разъяснений для фармацевтической отрасли еще нет. Руководство компании Biocad 21 сентября разослало своему персоналу письма, в которых работодатель сообщал о своем праве на отсрочку сотрудников. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей». В письме такое право объясняется тем, что Biocad – это предприятие непрерывного цикла, производящее лекарства. Заместитель генерального директора Biocad по работе с органами государственной власти Алексей Торгов отказался комментировать «внутреннюю рассылку».
Производитель инсулинов «Герофарм» направил запрос в Минпромторг с целью получить разъяснение по поводу перечня должностей, которым предоставляется отсрочка, сказал представитель этого системообразующего предприятия. Председатель совета директоров группы компаний «Р-фарм» Алексей Репик сообщал, что их компанию никто не уведомлял о возможности отсрочки. Не слышал ничего про это и президент крупнейшего производителя фармсубстанций «Активный компонент» Александр Семенов.
Представитель Минпромторга не предоставил комментарий по этому поводу.
В подготовке материала принимала участие Елизавета Клочкова