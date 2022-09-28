IT-компании на рынке госзаказа попросили отсрочку от мобилизации для всех сотрудников

26 сентября Минцифры разъяснило порядок подачи заявок на бронь от мобилизации для сотрудников аккредитованных IT-компаний и операторов связи, имеющих соответствующую лицензию. Отсрочка будет даваться только при наличии диплома о высшем образовании по профильной специальности, заявил министр связи Максут Шадаев на онлайн-вебинаре, посвященном обсуждению текущей ситуации в IT-сфере. При этом перечень специальностей, в котором изначально было 75 позиций, расширили до 195. Список, а также форма для заявления на предоставление отсрочки были опубликованы 27 сентября.