IT-компании на рынке госзаказа попросили отсрочку от мобилизации для всех сотрудников

IT-компании на рынке госзаказа попросили отсрочку от мобилизации для всех сотрудниковАвторы инициативы утверждают, что это «кибервойска, которые обеспечивают безопасность, надежность работы и отказоустойчивость государственных систем»
Группа IT-компаний, которые поставляют решения для госсектора, попросила у правительства дать право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации своим сотрудникам. Коллективное письмо от лица нескольких компаний с соответствующим предложением на имя премьера Михаила Мишустина 24 сентября направил гендиректор системного интегратора Artwell Николай Апурин. Документ есть в распоряжении «Ведомостей». Подлинность письма подтвердили гендиректора IT-компаний «Стратосфера» Константин Елистратов и MKDG Юрий Мартынов, которые принимали участие в его подготовке. «Ведомости» направили запрос в аппарат правительства.
26 сентября Минцифры разъяснило порядок подачи заявок на бронь от мобилизации для сотрудников аккредитованных IT-компаний и операторов связи, имеющих соответствующую лицензию. Отсрочка будет даваться только при наличии диплома о высшем образовании по профильной специальности, заявил министр связи Максут Шадаев на онлайн-вебинаре, посвященном обсуждению текущей ситуации в IT-сфере. При этом перечень специальностей, в котором изначально было 75 позиций, расширили до 195. Список, а также форма для заявления на предоставление отсрочки были опубликованы 27 сентября.