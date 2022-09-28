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IT-компании на рынке госзаказа попросили отсрочку от мобилизации для всех сотрудников

Авторы инициативы утверждают, что это «кибервойска, которые обеспечивают безопасность, надежность работы и отказоустойчивость государственных систем»
Анастасия Курашева
Unsplash

Группа IT-компаний, которые поставляют решения для госсектора, попросила у правительства дать право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации своим сотрудникам. Коллективное письмо от лица нескольких компаний с соответствующим предложением на имя премьера Михаила Мишустина 24 сентября направил гендиректор системного интегратора Artwell Николай Апурин. Документ есть в распоряжении «Ведомостей». Подлинность письма подтвердили гендиректора IT-компаний «Стратосфера» Константин Елистратов и MKDG Юрий Мартынов, которые принимали участие в его подготовке. «Ведомости» направили запрос в аппарат правительства.

26 сентября Минцифры разъяснило порядок подачи заявок на бронь от мобилизации для сотрудников аккредитованных IT-компаний и операторов связи, имеющих соответствующую лицензию. Отсрочка будет даваться только при наличии диплома о высшем образовании по профильной специальности, заявил министр связи Максут Шадаев на онлайн-вебинаре, посвященном обсуждению текущей ситуации в IT-сфере. При этом перечень специальностей, в котором изначально было 75 позиций, расширили до 195. Список, а также форма для заявления на предоставление отсрочки были опубликованы 27 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных