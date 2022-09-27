Минцифры расширит список «непризывных» IT-специальностей

Статистику по образованию IT-специалистов также подтверждают данные исследования, проведенного сервисом HH (также есть в распоряжении «Ведомостей»). По данным базы резюме hh.ru за 2022 г., сейчас в России 66% разработчиков и программистов среди мужчин не имеют профильного высшего образования. Что касается всей IT-сферы, доля специалистов без профильного высшего образования среди мужчин еще выше – 74%, говорится в исследовании. Кроме того, наблюдается обратная пропорциональность между возрастом и наличием профильного высшего образования. Среди разработчиков в возрасте 25–34 лет непрофильное высшее у 67%, в возрасте 35–44 – у 69%, 45 и старше – у 78%. В SuperJob уточнили, что меньше всего специалистов с высшим образованием на позиции системного администратора Windows (61%), больше всего – на позициях программиста C Sharp (82%) и DevOps-инженера (81%).