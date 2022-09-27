Минцифры расширит список «непризывных» IT-специальностей

Минцифры расширит список «непризывных» IT-специальностейВедомство определилось с определением специалистов IT-компаний, которые получат бронь от мобилизации
Минцифры разъяснило порядок подачи заявок на бронь от мобилизации для сотрудников аккредитованных IT-компаний и операторов связи, имеющих соответствующую лицензию. Отсрочка будет даваться только при наличии диплома о высшем образовании по профильной специальности, заявил министр связи Максут Шадаев на онлайн-вебинаре, посвященном обсуждению текущей ситуации в IT-сфере.
Список необходимых IT-специальностей Минцифры планирует опубликовать в ближайшее время, заверил он. В его основу лег перечень специальностей, по которому работникам отрасли полагалась отсрочка от армии в соответствии с апрельским постановлением правительства. Изначально в него вошло 75 направлений подготовки. Сейчас этот список будет «значительно расширен», заверил министр.
Помимо перечня направлений на портале госуслуг Минцифры опубликует форму, которую должны будут заполнять сами сотрудники. При ее заполнении работник компании должен будет указать данные о высшем образовании в соответствующей графе, выбрав свою специальность из предложенного списка. Если же его направления подготовки в списке не окажется, он сможет самостоятельно вписать необходимую информацию, объяснил министр. Однако в этом случае Минцифры не сможет гарантировать бронь от мобилизации, предупредил он.
Заполненную анкету сотрудники IT-компаний должны будут передать в отдел кадров, после чего ее должен будет подписать генеральный директор организации с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, разъяснил Шадаев. Составленные при помощи этих форм списки сотрудников будут отправляться в Генштаб.
Самозанятые и сотрудники, трудоустроенные в IT, те, кто работает неполный рабочий день, а также работники со средним образованием и прошедшие программы переподготовки претендовать на освобождение от призыва не смогут, признал министр.
При этом не только сотрудники, но и топ-менеджеры отрасли считают, что получить отсрочку от частичной мобилизации должны все занятые в аккредитованных IT-компаниях вне зависимости от специальности по диплому. Письмо с таким предложением на имя Владимира Путина, Михаила Мишустина, Валентины Матвиенко, Вячеслава Володина, Сергея Шойгу и Максута Шадаева 26 сентября направил гендиректор сервиса BenefittY Евгений Титаренко. Документ есть в распоряжении «Ведомостей». Соавторами письма выступили основатель соцсети TenChat Семен Теняев, гендиректор системного интегратора Artwell Николай Апурин и руководитель фонда Softline Venture Partners Елена Волотовская. В документе говорится, что «у большинства аккредитованных IT-компаний более половины сотрудников не имеют высшего образования по соответствующим специальностям и направлениям подготовки». В частности, речь идет о технических директорах, разработчиках, системных администраторах, архитекторах, специалистах по ИБ, следует из письма.
Статистику по образованию IT-специалистов также подтверждают данные исследования, проведенного сервисом HH (также есть в распоряжении «Ведомостей»). По данным базы резюме hh.ru за 2022 г., сейчас в России 66% разработчиков и программистов среди мужчин не имеют профильного высшего образования. Что касается всей IT-сферы, доля специалистов без профильного высшего образования среди мужчин еще выше – 74%, говорится в исследовании. Кроме того, наблюдается обратная пропорциональность между возрастом и наличием профильного высшего образования. Среди разработчиков в возрасте 25–34 лет непрофильное высшее у 67%, в возрасте 35–44 – у 69%, 45 и старше – у 78%. В SuperJob уточнили, что меньше всего специалистов с высшим образованием на позиции системного администратора Windows (61%), больше всего – на позициях программиста C Sharp (82%) и DevOps-инженера (81%).
По итогам 2021 г. общая численность IT-специалистов в России составляла около 1,7 млн человек, заявлял вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в апреле. Таким образом, если критерий профильности высшего образование для отсрочки от частичной мобилизации в итоге не будет изменен, она может затронуть больше 1,26 млн IT-специалистов.
Источник в крупной IT-компании сказал «Ведомостям», что вопрос профильности высшего образования сейчас «сильно беспокоит», так как от IT-специалистов «зависит функционирование компании в целом». «Чистых IT-специалистов не так много: кто-то переучивался, кто-то без диплома, у кого-то инженерный диплом, но он IT-специалист», – объясняет он. При этом, по его словам, речь идет и о других специальностях, например менеджерах проектов и руководителях, которые также могут не иметь технического образования.
В пресс-службе Ozon «Ведомостям» заявили, что на данный момент более 20% сотрудников «Озон технологий», включая руководителей команд разработки, не имеют профильного высшего образования. При этом от них «напрямую зависит работоспособность маркетплейса и других онлайн-сервисов Ozon», добавил он. По словам представителя компании, рынок профильного высшего IT-образования, связанного с разработкой ПО, только формируется. «Многие руководители в IT, получившие высшее образование более 10 лет назад, имеют смежные, в том числе управленческие, специальности по диплому и получали дополнительные знания в IT в рамках курсов и внутренних обучающих программ Ozon», – объяснил он.
Критерий по образованию – это удобно измеряемый параметр соответствия, на который есть стандартный ответ «да или нет», рассуждает представитель Positive Technologies. Таким образом государство определяет, кто из специалистов необходим на своем месте, например занят в области разработки ПО, продолжает он. Однако, по его словам, практика показывает, что считать профильное образование критерием для принятия решений некорректно. «В состав команды входят не только разработчики ПО, но и аналитики, проектные менеджеры, тестировщики и вэб-дизайнеры и другие категории профессий, – говорит он. – Кроме этого, в области IT и конкретно ИБ важна именно экспертиза и опыт сотрудника, а не его диплом».