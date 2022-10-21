Группа «Дело» просит РЖД разрешить отправку пустых платформ на Дальний Восток

Группа «Дело» просит РЖД разрешить отправку пустых платформ на Дальний ВостокЭто должно помочь разгрузить забитые до предела порты региона, считают эксперты
ГК «Дело» Сергея Шишкарева (владеет морскими и железнодорожными терминалами, парком контейнеров, фитинговых платформ и флотом) предложила РЖД разрешить грузовым железнодорожным операторам подсыл порожних фитинговых платформ в составе прибывающих на припортовые станции контейнерных поездов с экспортными грузами. Это должно ускорить вывоз импортных товаров из портов. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель группы компаний.
Необходимо решить проблему с перегруженностью морских контейнерных терминалов на востоке страны, поясняет он. По данным «Дела», на конец первой декады октября 2022 г. загрузка портов Дальнего Востока контейнерами «близка к предельной», а объемы отправки импортных контейнеров по железной дороге значительно ниже нормы. «Разбалансированность экспорта и импорта существенно снижает возможности обработки флота на терминалах», – отметил собеседник.