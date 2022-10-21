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Группа «Дело» просит РЖД разрешить отправку пустых платформ на Дальний Восток

Это должно помочь разгрузить забитые до предела порты региона, считают эксперты
Ксения Потаева
Морские терминалы на Дальнем Востоке перегружены уже не первый месяц / Юрий Смитюк / ТАСС

ГК «Дело» Сергея Шишкарева (владеет морскими и железнодорожными терминалами, парком контейнеров, фитинговых платформ и флотом) предложила РЖД разрешить грузовым железнодорожным операторам подсыл порожних фитинговых платформ в составе прибывающих на припортовые станции контейнерных поездов с экспортными грузами. Это должно ускорить вывоз импортных товаров из портов. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель группы компаний.

Необходимо решить проблему с перегруженностью морских контейнерных терминалов на востоке страны, поясняет он. По данным «Дела», на конец первой декады октября 2022 г. загрузка портов Дальнего Востока контейнерами «близка к предельной», а объемы отправки импортных контейнеров по железной дороге значительно ниже нормы. «Разбалансированность экспорта и импорта существенно снижает возможности обработки флота на терминалах», – отметил собеседник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных