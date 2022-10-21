Группа «Дело» просит РЖД разрешить отправку пустых платформ на Дальний Восток

Необходимо решить проблему с перегруженностью морских контейнерных терминалов на востоке страны, поясняет он. По данным «Дела», на конец первой декады октября 2022 г. загрузка портов Дальнего Востока контейнерами «близка к предельной», а объемы отправки импортных контейнеров по железной дороге значительно ниже нормы. «Разбалансированность экспорта и импорта существенно снижает возможности обработки флота на терминалах», – отметил собеседник.