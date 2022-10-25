Турция подтвердила просьбу о скидке на российский газ и отсрочке платежей

В октябре 2021 г., как писали «Ведомости», в ЕС поставлялось ежедневно более 300 млн куб. м российского газа. Но в 2022 г. экспорт газа из России в Европу по трубопроводам резко сократился. После начала СВО Украина ограничила прокачку газа из России по своей газотранспортной системе, сейчас она идет через одну из двух компрессорных станций в объеме 42-44 млн куб. м в сутки. Экспорт по газопроводу «Северный поток – 1» мощностью 55 млрд куб. м в год с июня 2022 г. сокращался из-за проблем с ремонтом газоперекачивающего оборудования Siemens и к сентябрю прекратился полностью. А 26 сентября в результате диверсии были повреждены обе нитки «Северного потока – 1» и одна нитка «Северного потока – 2» (имеет проектную мощность 55 млрд куб. м). Поставки по газопроводу Ямал – Европа были остановлены еще в конце 2021 г. Сейчас крупнейшими экспортными трубопроводами, по которым российский газ поставляется в дальнее зарубежье, являются «Турецкий поток» (часть газа попадает в ЕС по его продолжению через Балканы) и «Сила Сибири» (экспорт в Китай).