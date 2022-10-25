Турция подтвердила просьбу о скидке на российский газ и отсрочке платежей

Турция подтвердила просьбу о скидке на российский газ и отсрочке платежейШансы Анкары добиться преференций в текущей ситуации высоки, полагают эксперты
Турция добивается скидки на российский газ и просит «Газпром» об отсрочке платежей за него. Об этом 25 октября заявил министр казначейства и финансов страны Нуреддин Небати в интервью Financial Times. Небати отметил, что ждет «хороших новостей по обоим вопросам». Размер запрашиваемой скидки он не назвал.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о рисках зависимости РФ от Турции в ситуации последовательного отказа Европы от российских энергоносителей, сказал, что в Кремле «оснований для такой обеспокоенности не видят». «Есть конъюнктура, мировая конъюнктура для торговли газом, и, разумеется, никто не собирается выходить за грани разумного. Это понимают и наши турецкие партнеры, это понимаем и мы», – добавил он.
9 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также говорил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным обсуждались цены на газ, а Анкара «рассчитывает на скидку» (размер также не уточнялся). В середине сентября Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что речь шла о скидке в 25% от контрактной цены, а также об оплате части поставок в турецких лирах. По оценкам агентства, в 2022 г. Турция потратит на импорт газа порядка $50 млрд, а Россия является крупнейшим поставщиком. Путин говорил по итогам встречи с Эрдоганом, что 25% поставок российского газа в Турцию будут оплачиваться в рублях. Об отсрочках платежей за газ стороны не упоминали. Но в начале октября источники Bloomberg говорили, что об отсрочке до 2024 г. просила турецкая госкомпания Botas, чтобы «смягчить экономический ущерб от роста цен на энергоносители».
В 2021 г. Россия поставила в Турцию 26,3 млрд куб. м газа, или 44,9% всего импорта страны, следует из отчета Управления по регулированию энергетического рынка Турции.
12 октября Путин предложил создать газовый хаб в Турции, через который российский газ можно было бы поставлять в Европу. По мнению президента РФ, выпадающие объемы транспортировки газа из-за повреждения «Северного потока – 1» и пока не запущенного «Северного потока – 2» «можно перенести из Балтийского моря в Черное». Идею поддержал президент Турции. А 25 октября министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез уточнил, что дорожная карта по созданию хаба будет подготовлена к концу 2022 г. (его слова передал ТАСС).
В октябре 2021 г., как писали «Ведомости», в ЕС поставлялось ежедневно более 300 млн куб. м российского газа. Но в 2022 г. экспорт газа из России в Европу по трубопроводам резко сократился. После начала СВО Украина ограничила прокачку газа из России по своей газотранспортной системе, сейчас она идет через одну из двух компрессорных станций в объеме 42-44 млн куб. м в сутки. Экспорт по газопроводу «Северный поток – 1» мощностью 55 млрд куб. м в год с июня 2022 г. сокращался из-за проблем с ремонтом газоперекачивающего оборудования Siemens и к сентябрю прекратился полностью. А 26 сентября в результате диверсии были повреждены обе нитки «Северного потока – 1» и одна нитка «Северного потока – 2» (имеет проектную мощность 55 млрд куб. м). Поставки по газопроводу Ямал – Европа были остановлены еще в конце 2021 г. Сейчас крупнейшими экспортными трубопроводами, по которым российский газ поставляется в дальнее зарубежье, являются «Турецкий поток» (часть газа попадает в ЕС по его продолжению через Балканы) и «Сила Сибири» (экспорт в Китай).
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что переговорная позиция Турции «сейчас очень сильная». Он также напоминает, что в 2024 г. в этой стране пройдут президентские выборы и Эрдогану нужно во что бы то ни стало смягчить экономическую ситуацию в стране.
Научный сотрудник Института востоковедения РАН Амур Гаджиев добавляет, что в Турции сейчас серьезные экономические трудности (инфляция в сентябре достигла в годовом выражении 83,5%) и для их решения она взаимодействует в том числе с Россией. Пока заявления Турции, по мнению Гаджиева, — «вброс, чтобы посмотреть на реакцию России». По его словам, Турция понимает, что «нельзя менять правила игры во время игры» и что это может подорвать доверие Москвы с учетом того, что Анкара сама заинтересована в том, чтобы стать газовым суперхабом.
Но Юшков считает уступки со стороны Москвы возможными в текущей ситуации. Турция может получить отсрочку на оплату газа, как когда-то уже получала ее Венгрия, добавляет он.
Скидку на газ «Газпром», по мнению Юшкова, может дать на дополнительные объемы экспорта «при соблюдении условий действующих договоров». Сейчас цена на газ для Турции, по его словам, формируется в зависимости от динамики нефтяных котировок и составляет порядка $600-700 за 1000 куб. м. Но даже при цене в $500 за 1000 куб. м экспорт, по мнению эксперта, будет выгоден для России.
В основе отношений Москвы и Анкары, поясняет Юшков, лежат сугубо экономические мотивы: покупать российский газ намного выгоднее, чем на спотовом рынке. После начала СВО цены на газ на голландском хабе TTF достигали $3900 за 1000 куб. м, а 24 октября впервые с июня опустились чуть ниже $1000. Хотя и эта цена — многолетний максимум, поскольку в начале 2021 г. газ торговался в среднем по 300-400 за 1000 куб. м.