Выручка от экспорта российской электроэнергии в 2022 году составит 25 млрд рублей

Выручка от экспорта российской электроэнергии в 2022 году составит 25 млрд рублейЧасть поставок будет переориентирована в Азию
Доходы от российского экспорта электроэнергии в 2022 г. составят 25 млрд руб. Такой прогноз содержится в презентации Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго, с которой ознакомились «Ведомости». В прошлом году, согласно данным РЭА, в России было выработано 1,131 трлн кВт ч электроэнергии, из которых 1,107 трлн кВт ч поставлено на внутренний рынок и 22,4 млрд кВт ч (т. е. около 2% выработки) – экспортировано. Данные РЭА по выработке и потреблению за прошлый год совпадают со статистикой Системного оператора ЕЭС (диспетчер энергосистемы РФ).
Из 22,4 млрд кВт ч экспорта большая часть поставок (15,3 млрд кВт ч) приходилась на европейские страны, которые после начала СВО на Украине ввели антироссийские санкции и получили статус недружественных. В дружественные Китай и Монголию Россия продала 4,5 млрд кВт ч, в государства СНГ – 2,6 млрд кВт ч, следует из презентации. Экспортная выручка, по данным РЭА, составила в 2021 г. 95,6 млрд руб. Оператором российского импорта и экспорта электроэнергии является «Интер РАО».