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Выручка от экспорта российской электроэнергии в 2022 году составит 25 млрд рублей

Часть поставок будет переориентирована в Азию
Александр Волобуев
Сергей Портер / Ведомости

Доходы от российского экспорта электроэнергии в 2022 г. составят 25 млрд руб. Такой прогноз содержится в презентации Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго, с которой ознакомились «Ведомости». В прошлом году, согласно данным РЭА, в России было выработано 1,131 трлн кВт ч электроэнергии, из которых 1,107 трлн кВт ч поставлено на внутренний рынок и 22,4 млрд кВт ч (т. е. около 2% выработки) – экспортировано. Данные РЭА по выработке и потреблению за прошлый год совпадают со статистикой Системного оператора ЕЭС (диспетчер энергосистемы РФ).

Из 22,4 млрд кВт ч экспорта большая часть поставок (15,3 млрд кВт ч) приходилась на европейские страны, которые после начала СВО на Украине ввели антироссийские санкции и получили статус недружественных. В дружественные Китай и Монголию Россия продала 4,5 млрд кВт ч, в государства СНГ – 2,6 млрд кВт ч, следует из презентации. Экспортная выручка, по данным РЭА, составила в 2021 г. 95,6 млрд руб. Оператором российского импорта и экспорта электроэнергии является «Интер РАО».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных