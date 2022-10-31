Выручка от экспорта российской электроэнергии в 2022 году составит 25 млрд рублей

Доходы от российского экспорта электроэнергии в 2022 г. составят 25 млрд руб. Такой прогноз содержится в презентации Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго, с которой ознакомились «Ведомости». В прошлом году, согласно данным РЭА, в России было выработано 1,131 трлн кВт ч электроэнергии, из которых 1,107 трлн кВт ч поставлено на внутренний рынок и 22,4 млрд кВт ч (т. е. около 2% выработки) – экспортировано. Данные РЭА по выработке и потреблению за прошлый год совпадают со статистикой Системного оператора ЕЭС (диспетчер энергосистемы РФ).