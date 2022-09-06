Минэнерго хочет интегрировать Дальний Восток в энергорынок

Начать либерализацию энергорынка ДФО, по мнению Быстрова, можно со схемы «5-15», применявшейся на заре создания общероссийского рынка электроэнергии в 2000-х гг. (первые торги на энергобирже прошли 1 ноября 2003 г.). Согласно этому принципу, генераторы обязаны были поставлять на оптовый рынок от 5 до 15% вырабатываемой электроэнергии, потребители – приобретать на бирже до 30% энергии. По словам Опадчего, в конце сентября планируется запустить на Дальнем Востоке «некий аналог балансирующего рынка (сегмент оптового рынка, на котором докупаются отклонения от планового потребления. – "Ведомости") без конкурентного ценообразования, но со всеми технологиями, которые работают в первой и второй ценовых зонах». «С точки зрения технологической готовности инфраструктуры <...> у нас достроена практически вся цепочка. Вопрос нормативный, ну и, безусловно, ценообразования», – сказал он.