Wildberries выполнила требования комиссии при Минпромторге по детализации штрафов

Wildberries детализировала систему штрафов, которые начисляются продавцам. Это было сделано во исполнение решения комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле, учрежденной при Минпромторге. О том, что маркетплейс выполнил предъявленные ему требования, «Ведомостям» рассказал представитель компании. Впрочем, по трактовке собеседника, штрафов как таковых на платформе нет, но «есть начисления за дополнительные услуги».