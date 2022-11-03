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Wildberries выполнила требования комиссии при Минпромторге по детализации штрафов

Ранее продавцы платформы жаловались на необоснованные списания средств
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Частично вопросы поставщиков, адресованные к Wildberries, начали решаться / Евгений Разумный / Ведомости

Wildberries детализировала систему штрафов, которые начисляются продавцам. Это было сделано во исполнение решения комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле, учрежденной при Минпромторге. О том, что маркетплейс выполнил предъявленные ему требования, «Ведомостям» рассказал представитель компании. Впрочем, по трактовке собеседника, штрафов как таковых на платформе нет, но «есть начисления за дополнительные услуги».

Выполнение маркетплейсом претензий поставщиков подтвердил представитель Минпромторга. «По информации ООО «Вайлдберриз», проработка вопроса находится на стадии завершения», – сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных