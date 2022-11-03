Wildberries выполнила требования комиссии при Минпромторге по детализации штрафов

Wildberries выполнила требования комиссии при Минпромторге по детализации штрафовРанее продавцы платформы жаловались на необоснованные списания средств
Wildberries детализировала систему штрафов, которые начисляются продавцам. Это было сделано во исполнение решения комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле, учрежденной при Минпромторге. О том, что маркетплейс выполнил предъявленные ему требования, «Ведомостям» рассказал представитель компании. Впрочем, по трактовке собеседника, штрафов как таковых на платформе нет, но «есть начисления за дополнительные услуги».
Выполнение маркетплейсом претензий поставщиков подтвердил представитель Минпромторга. «По информации ООО «Вайлдберриз», проработка вопроса находится на стадии завершения», – сказал он.
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